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美控TikTok違反《兒童網絡私隱保護法》　恐重罰數十億美元

▲▼TikTok。（圖／CFP）

▲美國控告TikTok未能保護兒童在該社群媒體應用上的隱私。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國司法部在當地8月2日以「未能保護兒童在該社群媒體應用上的隱私」為由，對TikTok及其母公司字節跳動（ByteDance）提起訴訟，一旦罪名成立，恐將讓TikTok面臨高達數十億美元的罰款。

據路透社報導，美國政府表示，TikTok違反了《兒童網路隱私保護法》（COPPA）的規定，即針對兒童的服務需先獲得父母同意，才可收集13歲以下用戶個人資訊，而美國聯邦貿易委員會（FTC）也加入了這項訴訟，聲稱其目的是要終結「TikTok對兒童隱私非法而大規模的侵犯」。

報導稱，這起訴訟是美國對TikTok與字節跳動採取的最新行動。目前，這家中資短影音平台目前已擁有約1.7億美國用戶。美方十分擔心TikTok會為中國政府不當收集大量美國人數據，並可能以傷害美國人的方式傳播具有不良影響的內容。

與此同時，美國司法部也指出，TikTok蓄意允許兒童兒童創建帳號、在平台上與成人和其他人分享短影音和訊息，還未徵得家長同意就收集這些兒童的個人資料。美方聲稱，多年來，美國已有數以百萬13歲以下的兒童持續使用TikTok，而TikTok也「一直在收集和保留這些孩子的個資」。

FTC主席麗娜汗（Lina Khan）指出，「TikTok明知故犯地一再侵犯兒童隱私，對全國數百萬兒童的安全造成威脅。」她已在今年6月將此案提交給司法部，並尋求對TikTok不當收集資料的行為處以每天5萬1744美元（約新台幣170萬元）的罰款。一旦TikTok被判有罪，其罰款總額可能高達數十億美元。

對此，TikTok發布聲明反駁，表示其中有許多指控與過去的事件和做法有關，但實際上並不準確，或已經得到了解決。發言人還表示，TikTok為保護兒童所做的努力感到自豪，並將持續更新與改進平台。

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