法國《世界報》奧運獎牌榜「掛台灣國旗」！名稱還寫Taiwan

▲法國世界報的獎牌上出現台灣國旗。（圖／翻攝自法國世界報）



記者施怡妏／綜合報導

巴黎奧運會進行得如火如荼，各國選手為了夢想與榮耀奮力拼搏，不過卻傳出，奧運會場禁止觀眾攜帶中華民國（台灣）國旗進入比賽場館，有民眾臉上貼著台灣國旗的貼紙，也被禁止進場，不過法國世界報（Le Monde）獎牌榜，直接掛上台灣國旗，並寫著Taiwan，引起網友討論。

有網友在Dcard發文，巴黎奧運會將禁止觀眾攜帶中華民國（台灣）國旗進入比賽場館，看比賽時，很多人拿著台灣國旗卻被收走，會場還貼出公告，「俄羅斯、白俄羅斯以及台灣的國旗，均被列為禁止攜帶進入體育場的旗幟」；還有民眾臉上畫著台灣國旗進場，被工作人員要求塗掉。

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不過，法國第二大全國性日報，法國世界報（Le Monde）的奧運獎牌榜，直接掛上台灣國旗，並寫著Taiwan，而不是用Chinese Taipei。粉專「法國生活日記」也截圖並轉發到臉書，「簡明扼要，觀眾可以輕易看懂」。

底下網友紛紛表示，「主要是會場內，有中國人看到，會鬧場跟抗議等，避免麻煩才這樣做，因此限制只有場內」、「不用在那邊爭，過海關的時候就知道誰厲害了！Passport看到台灣直接蓋章過關了，那裡還需要什麼簽」、「不論到目前為止的成績如何，謝謝台灣選手所有的努力」。

奧運會場不能出現台灣國旗，有網友強調，這就是規定，國際奧委會主辦的比賽一直都這樣，「這就真的是現在奧運的規定，只有會員國的旗幟可以入場，台灣參賽因為是用Chinese Taipei，所以台灣國旗就是不能入場」、「其實這是奧委會的規定，也是當時協商的結果，為了能出賽，讓台灣優秀的運動員在世界的舞台被看見，用Chinese Taipei的名稱出賽，也不使用國旗，並不是這屆奧運才開始的」。