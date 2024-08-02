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社會 社會焦點 保障人權

凱米強襲虎航堅不停飛！員工慘住淹水飯店涉險上班　內部信曝光

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

強颱凱米重創台灣，消防署統計至7月31日止，共釀全台11死、逾900人傷。今（2）日有台灣虎航航空公司員工爆料指出，在颱風肆虐期間，高雄其它航空公司航班全部停飛，唯獨虎航堅持要飛，員工一早發現特約飯店已經淹水、卻不得不在狂風暴雨中涉水搭車通勤，質疑公司決策正確性。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲虎航公司位於高雄的特約飯店淹水，員工幫忙將水排除。（圖／民眾提供）

爆料員工控訴，凱米颱風災情嚴重，虎航公司卻不願停飛，僅有25日的it288高雄往沖繩、it321高雄往澳門、it577高雄往峴港，以及24日的it662高雄往金浦等班次，因風雨太強無法起飛，最後一刻才決定停飛之外，其它虎航班次都要求員工出勤。

員工提供一段影像，內容顯示外頭下著滂沱大雨，水已經淹到飯店裡，眾人忙著使用塑膠盆、掃把等器具，嘗試將水排除。員工說，該處是公司配合的特約飯店，位在高雄新興區，颱風已造成旅館淹水，公司還要組員穿便服拖鞋，涉水走到街上自行搭計程車到機場執飛，卻又一邊說著「大家注意安全」。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼強颱期間，特約飯店淹水嚴重。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

虎航公司的決策，讓許多員工不滿，員工自組的工會，整理員工意見向公司寫了一封信。內容訴求「希望未來在同仁們一起打拚創造營收的同時，公司能考量將機隊擴大，規劃出熱賣的航路並有飛機調度的空間、考量將天然災害出勤激勵金提升以符合車資需求，最重要的是，對於一線同仁所設想的出勤規範。」

對此，公司營運方則回信，內容約為「這次凱米颱風公司召開多次防颱會議，經徵詢航務專業意見做出最後決議，確保每個航班執行一定要符合法規及天候限制，會議中董事長及總經理也一再重申『安全第一，飛安不妥協』，並及時應變取消高雄三班，不會為了營收而在飛安上妥協。」

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲虎航公司回應工會的內部信。（圖／民眾提供）

員工指出，第一線人員冒著生命危險、交通不便上班，僅得到公司「官話」一般的回應，颱風過後也未見公司有任何政策改善或進行勞資會議溝通，讓人擔心若下一次又有強烈颱風來襲，該怎麼辦。
 

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