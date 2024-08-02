翁柏宗代理NCC主委　藍委批：政院玩法弄權可悲至極

▲國民黨團召開「毀憲亂政 無賴政府完全不演了」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院7月16日三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法修正案》，總統府也在上個月底公告，但因為立法院尚未通過NCC人事案，行政院決定新法暫不實施，以免影響NCC運作，並仍決定由副主委翁柏宗為代理主委，引發藍營不滿。國民黨團今（2日）上午召開記者會，強烈譴責行政院知法玩法，無限擴權到視立法三讀於無物，真正凌駕民意、囂張至極。

國民黨團指出，立法院三讀通過，並且經總統公告的法令，行政院還能不施行，這就已經徹底違反五權分立精神，民進黨「毀憲亂政」歷歷在目。國民黨團認定翁柏宗代理主委是違法代理，代理期間所簽核公文都屬無效公文，將會嚴格監督翁柏宗一舉一動，看看行政院堅持讓翁柏宗代理主委的目的，是要完成親綠媒體大亨指示何等重要任務？

首席副書記長林思銘表示，行政院此一作法公然對抗立法院三讀通過且已由總統公布的法令，根本就是玩法弄權，大玩鑽法律漏洞的遊戲，且自我擴權，中華民國的行政院竟然低俗到要為了護航翁柏宗不開大門走大路，刻意不公告立法院修正通過的NCC組織法施行日期，鑽法律漏洞的行為真的是丟臉，可悲至極。

林思銘說，理論上來說，總統已公布之法律，行政院應立即公告施行，除非有其他配套措施尚未完成或必須訂立相關子法，否則，行政院沒有不尊重立法院三讀通過法案的理由。卓榮泰院長為了護航他所提名的NCC代理主委翁柏宗，投機取巧，不遵守三讀通過後的NCC組織法，自我擴權到極限。

林思銘指出，對於此次NCC人事案的審查，國民團會更加嚴謹，行政院企圖弱化立法院的審查權利，國民黨團不會因此而降低審查標準，在此呼籲卓榮泰院長，不要再有這麼幼稚的操作，人民不是傻子，經立法院三讀通過且總統公布實施的法令就應該立即實行，不要為了護航某些人就毀壞憲政體制。

副書記長王鴻薇表示，行政院知法玩法，指定翁柏宗為NCC代理主委，繼續留在NCC。為何行政院明明知道立法院上個月才通過的《國家通訊傳播委員會組織法》修正案，委員不得延任的規定，但堅持要讓翁柏宗留下來代理主委？而最早內定NCC主委人選，是台灣經濟研究院第四所所長劉柏立，但傳出是親綠媒體大亨指定要翁伯宗擔任NCC主委，難道NCC主委人選，是得經過媒體大亨指定？翁柏宗的代理主委任命，是否也是來自媒體大亨的指示？

藍委翁曉玲表示，法律授權行政院自行訂定「施行日期」，目的在於讓新法有緩衝過渡時間，但修正的NCC組織法並沒有需要緩衝過渡問題，顯然行政院知法玩法，讓應立即生效的法律，以技術性拖到新任委員補上後才生效，如此違法濫權的行徑，令人無法接受。

翁曉玲進一步提出，行政院提出解釋說，過去NCC組織法曾延長生效日期，那是在2022年配合數位發展部成立，NCC必須要將部分業務和人員，移撥到數發部，訂下了3個月延長生效日期，讓兩個單位業務能夠順利銜接。但此次修法內容，根本沒有緩衝期的必要，翁曉玲強烈譴責行政院不尊重立法權，踐踏立法委員辛苦通過的三讀法案。

此外，針對國會改革法案釋憲案的憲法法庭言詞辯論庭，將在8月6日舉行。翁曉玲說，國人都已經看到大法官在憲法法庭程序準備庭上，提出相關問題時，已經失去了獨立、客觀、公正的仲裁者立場，更像是一個「球員」，儼然是政府訴訟團隊成員之一，這樣的裁判結果，會讓人信服嗎？

翁曉玲呼籲大法官們，在下周言詞辯論庭上，要維持獨立、公正，超越政治立場，不要讓國人再一次看到台灣司法是不值得信任，沒有客觀與公正性，不要假借獨立審判的保護傘獨斷獨行、裁判兼球員的情況下做出這樣的憲法判決，又如何能夠讓國人所信服？

