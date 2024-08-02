　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁柏宗代理NCC主委　藍委批：政院玩法弄權可悲至極

▲▼國民黨團召開 毀憲亂政 無賴政府完全不演了 記者會 洪孟楷 林思銘 王鴻薇 翁曉玲出席 洪孟楷聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「毀憲亂政 無賴政府完全不演了」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院7月16日三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法修正案》，總統府也在上個月底公告，但因為立法院尚未通過NCC人事案，行政院決定新法暫不實施，以免影響NCC運作，並仍決定由副主委翁柏宗為代理主委，引發藍營不滿。國民黨團今（2日）上午召開記者會，強烈譴責行政院知法玩法，無限擴權到視立法三讀於無物，真正凌駕民意、囂張至極。

國民黨團指出，立法院三讀通過，並且經總統公告的法令，行政院還能不施行，這就已經徹底違反五權分立精神，民進黨「毀憲亂政」歷歷在目。國民黨團認定翁柏宗代理主委是違法代理，代理期間所簽核公文都屬無效公文，將會嚴格監督翁柏宗一舉一動，看看行政院堅持讓翁柏宗代理主委的目的，是要完成親綠媒體大亨指示何等重要任務？

首席副書記長林思銘表示，行政院此一作法公然對抗立法院三讀通過且已由總統公布的法令，根本就是玩法弄權，大玩鑽法律漏洞的遊戲，且自我擴權，中華民國的行政院竟然低俗到要為了護航翁柏宗不開大門走大路，刻意不公告立法院修正通過的NCC組織法施行日期，鑽法律漏洞的行為真的是丟臉，可悲至極。

林思銘說，理論上來說，總統已公布之法律，行政院應立即公告施行，除非有其他配套措施尚未完成或必須訂立相關子法，否則，行政院沒有不尊重立法院三讀通過法案的理由。卓榮泰院長為了護航他所提名的NCC代理主委翁柏宗，投機取巧，不遵守三讀通過後的NCC組織法，自我擴權到極限。

林思銘指出，對於此次NCC人事案的審查，國民團會更加嚴謹，行政院企圖弱化立法院的審查權利，國民黨團不會因此而降低審查標準，在此呼籲卓榮泰院長，不要再有這麼幼稚的操作，人民不是傻子，經立法院三讀通過且總統公布實施的法令就應該立即實行，不要為了護航某些人就毀壞憲政體制。

副書記長王鴻薇表示，行政院知法玩法，指定翁柏宗為NCC代理主委，繼續留在NCC。為何行政院明明知道立法院上個月才通過的《國家通訊傳播委員會組織法》修正案，委員不得延任的規定，但堅持要讓翁柏宗留下來代理主委？而最早內定NCC主委人選，是台灣經濟研究院第四所所長劉柏立，但傳出是親綠媒體大亨指定要翁伯宗擔任NCC主委，難道NCC主委人選，是得經過媒體大亨指定？翁柏宗的代理主委任命，是否也是來自媒體大亨的指示？

▲▼國民黨團召開 毀憲亂政 無賴政府完全不演了 記者會 洪孟楷 林思銘 王鴻薇 翁曉玲出席 洪孟楷聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

藍委翁曉玲表示，法律授權行政院自行訂定「施行日期」，目的在於讓新法有緩衝過渡時間，但修正的NCC組織法並沒有需要緩衝過渡問題，顯然行政院知法玩法，讓應立即生效的法律，以技術性拖到新任委員補上後才生效，如此違法濫權的行徑，令人無法接受。

翁曉玲進一步提出，行政院提出解釋說，過去NCC組織法曾延長生效日期，那是在2022年配合數位發展部成立，NCC必須要將部分業務和人員，移撥到數發部，訂下了3個月延長生效日期，讓兩個單位業務能夠順利銜接。但此次修法內容，根本沒有緩衝期的必要，翁曉玲強烈譴責行政院不尊重立法權，踐踏立法委員辛苦通過的三讀法案。

此外，針對國會改革法案釋憲案的憲法法庭言詞辯論庭，將在8月6日舉行。翁曉玲說，國人都已經看到大法官在憲法法庭程序準備庭上，提出相關問題時，已經失去了獨立、客觀、公正的仲裁者立場，更像是一個「球員」，儼然是政府訴訟團隊成員之一，這樣的裁判結果，會讓人信服嗎？

翁曉玲呼籲大法官們，在下周言詞辯論庭上，要維持獨立、公正，超越政治立場，不要讓國人再一次看到台灣司法是不值得信任，沒有客觀與公正性，不要假借獨立審判的保護傘獨斷獨行、裁判兼球員的情況下做出這樣的憲法判決，又如何能夠讓國人所信服？
 

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
下周可能有颱風！大範圍「季風環流圈」將建立　影響日本機率高
晶片測試大廠上演「無塵室拳擊賽」　女員工被一拳KO在地
暴漲暴跌「AI股恐慌來了」　投資專家：拋售潮剛要開始
周天成場邊沒教練「只有她」！球迷點頭：更重要的存在
快訊／陳修將通緝令發布！　追訴至2064年
登山老鳥喪命　搜救見「3人交疊一起」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林郁婷性別遭質疑　她引《哈利波特》一句話：全民一心挺你們

力挺林郁婷！　侯友宜：讓自己成為最棒的主角

聲援拳擊女英雄林郁婷　潘孟安：人都有權不受歧視地從事體育活動

堅持不懈重新出發！　賴清德聲援林郁婷：看過她比賽都會為之動容

空姐僅能著裙裝與化妝「工會赴監院陳情」　人權會今認定涉性別歧視

im.B詐騙案前政院顧助藏錢竟緩刑　她轟賴清德：打詐是騙3歲小孩

新任資政曾涉MeToo事件惹議　洪孟楷要求總統府清楚說明調查結果

政大民調／民眾黨支持度腰斬剩6%　較去年同期大幅流失10個百分點

「陸船翻覆案」圓滿落幕！管碧玲赴金拜會陳福海　向各方致謝

翁柏宗代理NCC主委　藍委批：政院玩法弄權可悲至極

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

林郁婷性別遭質疑　她引《哈利波特》一句話：全民一心挺你們

力挺林郁婷！　侯友宜：讓自己成為最棒的主角

聲援拳擊女英雄林郁婷　潘孟安：人都有權不受歧視地從事體育活動

堅持不懈重新出發！　賴清德聲援林郁婷：看過她比賽都會為之動容

空姐僅能著裙裝與化妝「工會赴監院陳情」　人權會今認定涉性別歧視

im.B詐騙案前政院顧助藏錢竟緩刑　她轟賴清德：打詐是騙3歲小孩

新任資政曾涉MeToo事件惹議　洪孟楷要求總統府清楚說明調查結果

政大民調／民眾黨支持度腰斬剩6%　較去年同期大幅流失10個百分點

「陸船翻覆案」圓滿落幕！管碧玲赴金拜會陳福海　向各方致謝

翁柏宗代理NCC主委　藍委批：政院玩法弄權可悲至極

李睿麒從嚴重車禍中重生　獲中信特攻1+1合約重聚學長施晉堯

天王回歸！GD被爆11月首爾高尺巨蛋開唱　韓網狂歡：瘋掉，好想去

再誣林郁婷是「雙性人」　JK羅琳：無法選擇出生但可以不作弊

解剖確認內臟大出血！20歲屁孩虐殺小黑貓　最重關2年罰200萬

北市萬華建物損毀「剩3牆面」　市府強拆！

土耳其女排根本名模團！25歲快攻手像女神下凡　主攻手是冰山美人

租屋2年「房東沒來過」　他突發現不對勁！網讚：可以偷笑了

台鐵今全面復駛「2原因列車誤點」　9月小改點因應

上海證交所副總落馬！陸金融圈瘋傳「上班到一半被帶走」

鄰居愛犬站路中！他和朋友「撞過去」輾斃　冷血男下場曝光

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

政治熱門新聞

賴清德新聘「98歲舅舅」童永任總統府資政　余天也任國策顧問

台南市長變數大？　黃暐瀚揭一前提「藍營有望拿下」

考試院人事案「卡」立院！　至少3萬國考生受影響

林郁婷被質疑性別　他揭1事實：嬰兒一出生就為奧運處心積慮？

金門釣客遭陸扣5個月　終於能回家了

雲豹裝甲車抗彈鋼板出現裂痕　國防部回應了

北市狼師案報告「說謊」監視畫面7天變30天　家長陳情竟回無法重啟調查

陸仍稱0214惡性撞船　陸委會：雙方有壓力

有望請出江蕙登大巨蛋開唱？　蔣萬安盼與二姐見面談

政大民調／民眾黨支持度腰斬剩6%　較去年同期大幅流失10個百分點

蔣萬安帶二寶出席親子日　超乖巧合照1小時不吵不鬧

NCC卸任委員批「政媒集團化」　行政院：他們當時就可以做一些事

快訊／賴清德新聘27總統府資政、73國策顧問　蘇貞昌、謝長廷入列

台南市長初選落馬會退黨參選？　陳亭妃3次強調：我永遠都是民進黨

更多熱門

相關新聞

核電立場遭曲解　卓榮泰反擊：外媒聽得懂中文「國內媒體卻看不懂」

核電立場遭曲解　卓榮泰反擊：外媒聽得懂中文「國內媒體卻看不懂」

行政院長卓榮泰日前接受日媒專訪談及能源議題，遭國內媒體解讀是要在2030年重啟核電。對此，卓榮泰2日重申立場，「在安全保證、核廢處理沒有問題以及國內共識的情況下，對未來的核能新技術可以公開討論」；他也強調，說過的話不該被亂下標題，「外國媒體跟記者，聽得懂我講的中文，但國內媒體卻看不懂我說的中文，這是我最大的遺憾」。

翁柏宗任NCC代理主委引藍白砲轟　吳思瑤：政院依法行政避免NCC空轉

翁柏宗任NCC代理主委引藍白砲轟　吳思瑤：政院依法行政避免NCC空轉

稱NCC主委翁柏宗「綠媒小弟」　黃國昌批政院：違法濫權且腐敗至極

稱NCC主委翁柏宗「綠媒小弟」　黃國昌批政院：違法濫權且腐敗至極

質疑民進黨政府能源政策曖昧不明　藍委諷：像月亮初一十五不一樣

質疑民進黨政府能源政策曖昧不明　藍委諷：像月亮初一十五不一樣

凱米颱風重創全台　卓榮泰今院會向救災人員躹躬致意

凱米颱風重創全台　卓榮泰今院會向救災人員躹躬致意

關鍵字：

翁柏宗NCC藍委行政院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

背包客「30天睡30妹」　洋腸人生開啟AV之路

和勒布朗有差距　林昀儒：是我衝擊他

調情做1事讓超解　男網友：就是想做

李洋自轉外國腔　「供蝦毀」影片再翻紅

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面