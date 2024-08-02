　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

核電立場遭曲解　卓榮泰反擊：外媒聽得懂我講的中文「國內媒體卻看不懂」

▲▼行政院長卓榮泰出席「經濟發展委員會」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰日前接受日媒專訪談及能源議題，遭國內媒體解讀是要在2030年重啟核電。對此，卓榮泰2日重申立場，「在安全保證、核廢處理沒有問題以及國內共識的情況下，對未來的核能新技術可以公開討論」；他也強調，說過的話不該被亂下標題，「外國媒體跟記者，聽得懂我講的中文，但國內媒體卻看不懂我說的中文，這是我最大的遺憾」。

針對核能議題，卓榮泰2日受訪說，要再度說明，已經說過的話不應該被亂下標題，核三廠1號機已經停役，沒有所謂延役的問題，「未來是不是要做任何法律上的變動，我們現在都沒有任何具體的計畫」。

卓榮泰說，再次說明，核三廠的1號機停役下來以後，即使它要重新地啟動，還要經過很漫長的安全總體檢、設備的更換，甚至整個地震帶再度的結構分析，「根據台電、經濟部所說，要再3年半到5年之間，所以可以說現在幾乎到2030年之間，核三廠（1號機即使）再度地啟動，並沒有辦法發任何的電」，這個是一個最大的前提，大家要清楚這個前提。

「所以我說未來的核能解決不了今天的問題。」卓榮泰強調，今天電有沒有問題，到2030年之前，從所有新設的電廠跟多元開發綠能的過程，可以提供910萬瓩的發電量，這足以供應（國內需求），現在經過台電再一次審慎重新地評估，到2030年之前所需要的總發電量是增加800萬瓩，所以這應該不構成任何的問題。

但卓榮泰說，社會上還是有一些疑慮，還是有一些說是不是有電力不足的問題，所以才說，「未來的核能解決不了今天的疑慮跟問題」，只有努力地把新設電廠如期地完成，把新開發的多項綠能，各種方式都去增加新綠能的供應，這是他一向的說明。

卓榮泰說，至於說未來核能的新技術，有任何的可能，只要它符合核能、核電的安全，也得到相當的保證，且也有辦法處理未來核廢料的問題，以及跟隨世界潮流、國內是不是取得共識，「也就是在安全保證、核廢處理沒有問題，以及國內共識的情況下，對未來的核能新技術，我們可以公開討論」。

卓榮泰指出，這個被下一個標題說「2030年要重啟核電」，那真是差別太大了，「所以我最大的遺憾是，我是接受外媒的訪問，外國媒體跟記者，聽得懂我講的中文，但我們國內的媒體，卻看不懂我說的中文，這是我最大的遺憾」。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
竹科驚見洗門風！　聯發科員工大門口下跪
味全龍球員涉賭　被逮畫面曝光
快訊／台股崩跌1004點「創史上最大跌點」　台積電重挫
樊振東首局遭輾壓！中國選手偷笑被拍到　陸網氣炸：噁心
快訊／味全龍球員涉賭遭起訴　球團通報聯盟
谷愛凌探班！　全紅嬋秒變「迷妹」討抱…羞喊：臉燙燙的
郭書瑤穿太低胸！「不小心掉出半邊」急停錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

核電立場遭曲解　卓榮泰反擊：外媒聽得懂我講的中文「國內媒體卻看不懂」

遭陳揮文罵雙面人　王鴻薇還原對話：陳大媒體人的噁心標準是什麼？

JK羅琳質疑「台灣女拳王」性別　綠委齊聲援林郁婷：這種霸凌應受批判

翁柏宗任NCC代理主委引藍白砲轟　吳思瑤：政院依法行政避免NCC空轉

國會改革案下週辯論　蘇永欽：大法官別把自己角色擴大了

快訊／蔡英文貼合照聲援林郁婷　「相信她面對場外紛擾也沒在怕！」

罷韓有前例！他批基隆不如高雄？　剔除罷樑查詢單未回函者：違法！

稱NCC主委翁柏宗「綠媒小弟」　黃國昌批政院：違法濫權且腐敗至極

憲法法庭高度政治角力　學者：對抗最高民意機構恐釀「反民主」困境

藍白鎖定罷免「雙吳」反制罷樑、罷安　吳思瑤：認真問政沒什麼好擔憂

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

周天成打趴日本一哥挺8強　對手沒轍...只能苦笑丟拍！

核電立場遭曲解　卓榮泰反擊：外媒聽得懂我講的中文「國內媒體卻看不懂」

遭陳揮文罵雙面人　王鴻薇還原對話：陳大媒體人的噁心標準是什麼？

JK羅琳質疑「台灣女拳王」性別　綠委齊聲援林郁婷：這種霸凌應受批判

翁柏宗任NCC代理主委引藍白砲轟　吳思瑤：政院依法行政避免NCC空轉

國會改革案下週辯論　蘇永欽：大法官別把自己角色擴大了

快訊／蔡英文貼合照聲援林郁婷　「相信她面對場外紛擾也沒在怕！」

罷韓有前例！他批基隆不如高雄？　剔除罷樑查詢單未回函者：違法！

稱NCC主委翁柏宗「綠媒小弟」　黃國昌批政院：違法濫權且腐敗至極

憲法法庭高度政治角力　學者：對抗最高民意機構恐釀「反民主」困境

藍白鎖定罷免「雙吳」反制罷樑、罷安　吳思瑤：認真問政沒什麼好擔憂

曾傳昇賭博遭逮被起訴　依聯盟規定要禁賽罰款

挖她進公司「朋友秒離職」　工作量增還捲鬥爭！網喊逃：變替死鬼

中國房市積弱　陷財困房企萬科推「買一送一」

田亞霍抱兒上台開唱　「八點檔男神」竟也現身！

1~5月交通事故奪116人命「降8.9%」　行人死亡不降反升

麥寮鄉興華繪本館啟用　營造親子共讀與休閒運動新天地

黑色星期五再現！台股崩跌1004點創紀錄　台積電力守900元大關

87歲嬤大雨中失蹤！中和帥警找到她　「超man公主抱」送回家

供應鏈移轉商機湧現　南亞商機日逾60家買主來台採購

運價撐不住　美國線每大箱運價說降2、3百美元變成降5百

政治熱門新聞

賴清德新聘「98歲舅舅」童永任總統府資政　余天也任國策顧問

台南市長變數大？　黃暐瀚揭一前提「藍營有望拿下」

考試院人事案「卡」立院！　至少3萬國考生受影響

金門釣客遭陸扣5個月　終於能回家了

林郁婷被質疑性別　他揭1事實：嬰兒一出生就為奧運處心積慮？

雲豹裝甲車抗彈鋼板出現裂痕　國防部回應了

北市狼師案報告「說謊」監視畫面7天變30天　家長陳情竟回無法重啟調查

陸仍稱0214惡性撞船　陸委會：雙方有壓力

有望請出江蕙登大巨蛋開唱？　蔣萬安盼與二姐見面談

NCC卸任委員批「政媒集團化」　行政院：他們當時就可以做一些事

快訊／賴清德新聘27總統府資政、73國策顧問　蘇貞昌、謝長廷入列

蔣萬安帶二寶出席親子日　超乖巧合照1小時不吵不鬧

台南市長初選落馬會退黨參選？　陳亭妃3次強調：我永遠都是民進黨

台南後壁淹水疑豆腐渣工程釀災　行政院：該追究一定會追究

更多熱門

相關新聞

翁柏宗任NCC代理主委引藍白砲轟　吳思瑤：政院依法行政避免NCC空轉

翁柏宗任NCC代理主委引藍白砲轟　吳思瑤：政院依法行政避免NCC空轉

NCC組織法新法尚未上路，NCC副主委翁柏宗依舊法延任並代理主委職務；政院表示，待立院通過人事審查案後，再行指定新法施行日期，引發在野批評。民進黨團今（2日）表示，行政院完全依法行事，為避免NCC空轉，先行提名代理主委，若立委無法履行自己法定義務，造成行政部門空轉、危及人民權利，行政部門應當有所因應，這是責任。希望藍白履行會期末大家的默契，用臨時會行使人事同意權，避免憲政機關失靈、無法運作。

稱NCC主委翁柏宗「綠媒小弟」　黃國昌批政院：違法濫權且腐敗至極

稱NCC主委翁柏宗「綠媒小弟」　黃國昌批政院：違法濫權且腐敗至極

2030重啟核電？　誰來買下Nuscale Power

2030重啟核電？　誰來買下Nuscale Power

凱米颱風重創全台　卓榮泰今院會向救災人員躹躬致意

凱米颱風重創全台　卓榮泰今院會向救災人員躹躬致意

行政院：非核家園政策沒有改變　對新能源科技持開放態度

行政院：非核家園政策沒有改變　對新能源科技持開放態度

關鍵字：

行政院卓榮泰核能

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

和勒布朗有差距　林昀儒：是我衝擊他

背包客「30天睡30妹」　洋腸人生開啟AV之路

調情做1事讓超解　男網友：就是想做

李洋自轉外國腔　「供蝦毀」影片再翻紅

看女兒溺斃前最後照　父心碎：她被水流沖下去卡住

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面