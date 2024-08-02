核電立場遭曲解　卓榮泰反擊：外媒聽得懂我講的中文「國內媒體卻看不懂」

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰日前接受日媒專訪談及能源議題，遭國內媒體解讀是要在2030年重啟核電。對此，卓榮泰2日重申立場，「在安全保證、核廢處理沒有問題以及國內共識的情況下，對未來的核能新技術可以公開討論」；他也強調，說過的話不該被亂下標題，「外國媒體跟記者，聽得懂我講的中文，但國內媒體卻看不懂我說的中文，這是我最大的遺憾」。

針對核能議題，卓榮泰2日受訪說，要再度說明，已經說過的話不應該被亂下標題，核三廠1號機已經停役，沒有所謂延役的問題，「未來是不是要做任何法律上的變動，我們現在都沒有任何具體的計畫」。

卓榮泰說，再次說明，核三廠的1號機停役下來以後，即使它要重新地啟動，還要經過很漫長的安全總體檢、設備的更換，甚至整個地震帶再度的結構分析，「根據台電、經濟部所說，要再3年半到5年之間，所以可以說現在幾乎到2030年之間，核三廠（1號機即使）再度地啟動，並沒有辦法發任何的電」，這個是一個最大的前提，大家要清楚這個前提。

「所以我說未來的核能解決不了今天的問題。」卓榮泰強調，今天電有沒有問題，到2030年之前，從所有新設的電廠跟多元開發綠能的過程，可以提供910萬瓩的發電量，這足以供應（國內需求），現在經過台電再一次審慎重新地評估，到2030年之前所需要的總發電量是增加800萬瓩，所以這應該不構成任何的問題。

但卓榮泰說，社會上還是有一些疑慮，還是有一些說是不是有電力不足的問題，所以才說，「未來的核能解決不了今天的疑慮跟問題」，只有努力地把新設電廠如期地完成，把新開發的多項綠能，各種方式都去增加新綠能的供應，這是他一向的說明。

卓榮泰說，至於說未來核能的新技術，有任何的可能，只要它符合核能、核電的安全，也得到相當的保證，且也有辦法處理未來核廢料的問題，以及跟隨世界潮流、國內是不是取得共識，「也就是在安全保證、核廢處理沒有問題，以及國內共識的情況下，對未來的核能新技術，我們可以公開討論」。

卓榮泰指出，這個被下一個標題說「2030年要重啟核電」，那真是差別太大了，「所以我最大的遺憾是，我是接受外媒的訪問，外國媒體跟記者，聽得懂我講的中文，但我們國內的媒體，卻看不懂我說的中文，這是我最大的遺憾」。