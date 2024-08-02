稱NCC主委翁柏宗「綠媒小弟」　黃國昌批政院：違法濫權且腐敗至極

▲NCC代理主委翁柏宗。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院30日發函國家通訊傳播委員會（NCC），指定副主委翁柏宗自8月1日起代理主委職務。對此，民眾黨立委黃國昌今日痛批，翁柏宗一直就是「綠媒的小弟」，並指出，根據新法，翁根本不具備擔任NCC委員資格，政院已經不只是違法濫權，更是腐敗至極。

黃國昌認為，卓榮泰昨日違法任命的NCC代理主委翁柏宗，一直就是綠媒的小弟，並指出，「這位由賴清德身邊寵臣欽點的NCC主委，依照立法院在7月16日三讀通過的NCC組織法，根本已不具備擔任NCC委員的資格」。

為此，黃國昌直指，已然當自己是太上院院長的卓榮泰，還是悍然決定凍結新修正NCC組織法之實施，任命翁柏宗擔任代理主委，直到卓榮泰滿意為止。

黃國昌說明，這位翁柏宗之所以受到民進黨高層青睞，理由無他，就是秉承上意，使命必達，所謂NCC委員獨立性之要求，不過是笑話。

黃國昌點出，最為顯著之例子，不外乎在鏡電視醜聞中，自甘墮落充當裴偉的報信小弟，在整個審議過程中，不斷穿針引線、違法洩密，時時向裴偉報告進度。

黃國昌痛批，即使如此的醜行遭到揭露，還能厚顏無恥地辯稱：裴偉簡訊的「形式真正性尚待審酌，如果連形式真正性都無法確定，就沒有具體事證」。

▲民眾黨立委黃國昌揭NCC審查過程。點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

黃國昌進一步說明，等到他在司法法制委員會證實這些揭露醜事的簡訊都是真的，翁柏宗就躲起來逃避。

「能夠搞到讓一位當時堂堂的NCC副主委淪為通風報信的小弟，也無怪乎當時裴偉敢囂張地傳達『這是總統的旨意』、『不管誰當行政院院長，鏡電視執照都是要通過的！』」

在NCC組織法修正通過後，黃國昌表示，卓榮泰本該撤回翁柏宗的主委提名並重新提名，不料，卓榮泰不但沒有撤回，反而變本加厲違法任命其為代理主委。

黃國昌感慨，這不僅只是違法濫權，更是腐敗至極，早已將「黨政軍退出媒體」拋諸腦後的民進黨政府，更已墮落到找個聽從黨意的跑腿小弟來為綠色媒體集團服務。

最後，黃國昌說，無怪乎兩位出身傳播媒體界的NCC委員，也忍不住戳破國王新衣，直指「政媒共生集團，嚴重扭曲台灣政治清明，侵蝕台灣民主與社會正義，已成為台灣當今社會民主重大威脅之一。