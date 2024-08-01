凱米颱風重創全台　卓榮泰今院會向救災人員躹躬致意

▲行政院長卓榮泰主持行政院院會，向颱風救災人員鞠躬道謝。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

強烈颱風凱米重創台灣，造成全台各地重大損失。各相關救災、災後復原部會1日於院會進行報告，根據統計，目前已有11位國人罹難、1人失蹤、904人受傷。行政院長卓榮泰聆聽報告後，代表政府向傷亡家屬表示最大慰問，並且對辛苦的救災人員鞠躬致意；他強調，會透過現行各種法定機制給予慰問，請各部會首長持續關懷，也請地方首長一併對家屬表達最大敬意。

卓榮泰說，總統賴清德在7月26日、27日兩天到高雄及屏東勘災，他也同步到台南、嘉義、雲林及花蓮視察，副院長鄭麗君則到宜蘭、彰化、南投，國防部顧立雄部長也到屏東。也非常感謝22個縣市的地方首長，充分掌握災情，有很多首長不一定在第一時間能夠接到電話，因為他們都在災區巡視、處理問題、關心災民，讓他覺得非常感動。

卓榮泰還提到，中央災害應變中心指揮官內政部劉世芳部長及時要求安全性撤離，應變中心也要求各水庫做調節性放水，有效減少人民傷亡、減少農損及地方損失。農業部第一時間想方設法讓農民安心、提供協助。經濟部所屬的台電、台水在短時間內恢復供應電與水，達到百分之九十以上，迅速回復人民生活的便利性。

此外，鐵公路同仁在最危急時間涉水搶救，尤其花蓮在搶救公路時，山上仍有落石，公路無法通行。目前鐵公路運輸還有部分未完全搶通，希望交通部跟台鐵同仁能夠按照工程進行，但是同仁安全是最重要的，人力調配要合理，希望交通部以這個為優先考量，台鐵在邊坡運用科技管理，人力安全管理也要發揮到最高效用。有關交通疏運，目前海運已調動新台馬輪、澎湖輪、凱旋一號適度解決問題，務必再協調跟增加。

卓榮泰說，國防部許多國軍弟兄姊妹投入，當第一次縣市首長要求國軍協助時，他立即向總統報告，總統第一時間指示，地方有需要，國軍就協助，應變中心有任何需要就跟當地指揮系統聯繫。台電、台水、台鐵、公路系統、警消人員、國軍、地方政府團隊、農會跟水利單位在這次發揮極大的效率，把災害降低，他代表人民向在場的首長、不在場的弟兄姊妹們表示感謝。

「風災來時，政府要給人民安心和依靠，中央跟地方政府是緊密的結合。」卓榮泰說，到地方去，看到地方的努力，地方需要中央，中央就馬上協助，人民就會感到安心、覺得有依靠。後續請工程會成立凱米颱風專案，在未來重建計畫發揮最大效用，與地方政府充分溝通，工程會做全面性協助。

卓榮泰強調，主計總處近期也會盤點所有可用經費和預算，緊急的部分挪出經費來因應，請地方政府核實提出申報，今年可以移緩濟急來處理。而明年度預算正在進行籌編，盡量納入治水和交通所需預算，過去8年800億的治水工程，展現相當成效，但是絕對不以此為滿，儘速在明年可以即時補上，讓人民恢復正常生活。

最後，卓榮泰做出5點提示：第一、在未來極端氣候下，強降雨機率還是很大，希望交通部氣象署持續提供正確資訊、及早預告與因應。第二、鐵公路修復以同仁安全列為第一優先，在這個情況下，按時恢復通車。第三、農損實際情況，請各縣市按時上報，希望從寬認定、簡化流程，補償確實到位。

第四、農作物淹水狀況非常多，面對未來可能的病毒害問題，請農業單位全面消毒環境安全。第五、請副院長主持物價小組會議，注意物價波動是否有人為操作，必須穩定市場價格，這是人民恢復正常生活最重要的。