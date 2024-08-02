翁柏宗任NCC代理主委引藍白砲轟　吳思瑤：政院依法行政避免NCC空轉

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

NCC組織法新法尚未上路，NCC副主委翁柏宗依舊法延任並代理主委職務；政院表示，待立院通過人事審查案後，再行指定新法施行日期，引發在野批評。民進黨團今（2日）表示，行政院完全依法行事，為避免NCC空轉，先行提名代理主委，若立委無法履行自己法定義務，造成行政部門空轉、危及人民權利，行政部門應當有所因應，這是責任。希望藍白履行會期末大家的默契，用臨時會行使人事同意權，避免憲政機關失靈、無法運作。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，NCC名單早在4月就送來，藍白聯手擋8次、3個月，連第一關排案審查都沒辦法，會期最後才交付審查。立法院7月29日才把NCC組織法提報行政院，行政院完全依法行事，為避免NCC空轉，先行提名代理主委，若立委無法履行自己法定義務、無法行使人事同意權，造成行政部門空轉、危及人民權利，行政部門應當有所因應，這是責任。

吳思瑤指出，依照憲法精神，不管是NCC還是考試院的人事同意權，各個憲政機關都應該履行憲法忠誠義務，行政院行使任命權，立法部門也要在時限內完成審查，如果沒有履行各自義務，是違反憲法規範，NCC人事同意權已經送來三個月不能動，藍白執意阻擾，這是攸關電信業務、媒體專業、民生的獨立機關，希望臨時會趕快補破網，讓立委履行法定職責

吳思瑤強調，黃國昌說不隨民進黨起舞，人事同意權行使是立委職責，立委再大也不能選擇性履行職責，讓NCC空轉才是毫無正當性，考委名單5月份就送到立法院，秘書長5月就來拜會院長韓國瑜，立法院應該趕快履行同意權行使，如果考試院一樣難產，會影響將近三萬名考生權益，從醫師、護理師到社工師，都是國家需要人才，這攸關國家賦予的工作權跟應試權。

吳思瑤也呼籲在野黨，不要再違憲不履行義務、剝奪憲法賦予人民基本權利，希望藍白履行會期末大家的默契，用臨時會行使人事同意權，避免憲政機關失靈、無法運作。