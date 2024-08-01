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牙齒長鼻孔裡！8歲男童「門牙缺1顆」講話漏風　醫出招校正回歸

記者許宥孺／高雄報導

小孩長不出新牙可能是「阻生齒」作祟！高雄一名8歲的陳小弟乳牙掉落後，恆牙上門牙卻缺一顆，講話還會「漏風」，他深怕被同學嘲笑，都不敢敞嘴大笑，家人帶他看診後，醫師發現陳小弟的門牙並不是沒長出來，而是沿著鼻孔往上長了。經過手術矯正後，陳小弟的門牙終於校正回歸，不僅人自信許多，講話也變得清楚。

▲▼8歲陳小弟的門牙向上往鼻孔生長。（圖／林詩詠醫師提供）

▲8歲陳小弟的門牙向上往鼻孔生長。（圖／林詩詠醫師提供）

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牙醫師林詩詠分享2名案例，近半年收治2名男童都出現「阻生齒」，家長發現，孩子的門牙在乳牙替換後發生「長不出來」與「乳牙遲遲未掉」」的狀況，就醫拍X光片才發現，門牙不是沒長出來，而是長歪了，一個向上往鼻孔鑽、一個牙齒埋在骨頭深處，導致牙齒長不出來成了「阻生齒」。

▲陳小弟。（圖／記者許宥孺攝）

▲陳小弟的爸爸擔心兒子的門牙長不出來。（圖／記者許宥孺攝）

陳小弟的爸爸表示，兒子的個性活潑好動，同學的牙齒都長出來了，而兒子的乳牙掉了將近兩年，其中一顆門牙都沒動靜，加上講話一直「漏風」，孩子難免會怕同學嘲笑，都不敢開口大笑，他帶兒子就診後，看到X光片才知道，原來兒子的牙齒是向上長，並非缺牙。

另一名9歲的辛小弟也飽受阻生齒之苦，林詩詠醫師表示，辛小弟的門牙乳牙遲遲未長出，但卻有一顆牙微微露出，家長起初誤以為缺牙只是長得比較慢，就醫檢查發現他的阻生齒埋在骨頭深處長不出來，合併有齒瘤，阻生齒被齒瘤擋住無法萌發。

▲河堤小鹿牙醫診所醫師林詩詠。（圖／記者許宥孺攝）

▲河堤小鹿牙醫診所醫師林詩詠。（圖／記者許宥孺攝）

林詩詠表示，很多小孩怕拔牙，家長當然也希望保留真牙，不希望孩子從小就缺牙，若是拔掉阻生齒，就要等到孩子18歲以後骨骼發育完成才能植牙，孩子在此期間將面臨一段長時間的缺牙期，這不僅會影響孩子的咀嚼功能和口腔健康，還可能會因為缺牙影響自信和心理社交等負面影響。

經過和家長討論，這2名個案都透過矯正方式，將牙齒引導到正確位置，陳小弟的門牙在矯正1年後終於校正回歸出來見人；而辛小弟則是先解決齒瘤問題，否則門牙未正常生長恐成為囊腫，造成牙齒往鼻子底下生長。

▲▼8歲陳小弟的門牙向上往鼻孔生長。（圖／林詩詠醫師提供）

▲8歲陳小弟的阻生齒經過一年矯正後，現在門牙已出來見人。（圖／林詩詠醫師提供）

林詩詠提醒，若有阻生齒的情況，要先判斷適不適合把牙齒拉出來，再看病患的矯正意願，每個人需要的時間不同，有的3至4個月就可以，有的則要1、2年。通常年紀越大就越難拉出牙齒，若發現家中孩童就讀國小低年級，但正中門牙仍未萌發，甚至連兩側的側門牙恆牙都已經萌發，就需要盡早就醫尋求專業協助。

▲▼陳小弟。（圖／記者許宥孺攝）

▲阻生齒不見得需要拔牙。（圖／記者許宥孺攝）

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