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社會 社會焦點 保障人權

熱愛戶外活動充實自己…女高中生夏令營溺斃！父怒控沒人做CPR

記者陳凱力、黃資真／新竹報導

新北一名高一黃姓女學生7月31日至新竹縣尖石鄉參加「武林帖」夏令營，卻在溯溪過程中溺斃，父母悲慟南下處理後事，黃父也發聲質疑，業者應答時避重就輕，懷疑在警消抵達前未持續急救，錯過黃金救援時間。

▲▼尖石鄉錦屏溪夏令營意外　15歲女學生拉起時已無呼吸心跳。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲15歲女學生參加夏令營溺斃。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

黃父表示，昨天下午5時13分接到楊姓園長電話，通知女兒溺水送往竹東榮民總醫院搶救，要他們馬上趕去，與妻子雖一頭霧水，但也立即開車南下，途中妻子連打了3通電話與主辦單位聯繫，對方卻都說不知道。

▲▼ 新北女高一生參加夏令營溺水亡，父親控業者避重就輕。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲父親控業者說詞避重就輕。

黃父焦急先請住在園區附近的朋友先過去，卻從警消人員口中得知，他們抵達時女兒孤零零躺在地上，沒人做CPR，同寢的小朋友也表示，從宿舍出來時就看到相同畫面，而救護人員也說女兒身體是軟的、紫色狀態，代表還有機會救起，卻很可能就這樣錯過了救援時間，「園區業者一直讓我覺得很避重就輕，不願正面回答。」

黃父進一步詢問教練事發過程，他們解釋因前兩天下大雨，水位約有2米5深、水流也湍急，在女兒失蹤2分鐘後便連忙返回營區找人幫忙，又拖了8分鐘，甚至因為混濁能見度差，教練找的地方與女兒所在位置根本是反方向。

黃父提出幾點質疑，15名學員中有6歲小朋友，卻僅配置2名教練陪同，明顯人力不足，現場沒有救生設備，水況不佳卻執意進行溯溪活動，從報警到救護車抵達的1個小時內，夏令營人員究竟有何搶救作為？種種疑問只希望為女兒的死找出真相。

黃父嘆稱，正好適逢女兒考完大考，她又是很喜歡充實自己、參加戶外活動的類型，暑假除了打工也會外出騎腳踏車，最近剛好在臉書上看到這個活動，才會報名參加，沒想到卻是一場有去無回的悲劇，「長輩們還不知道這件事，目前只希望趕快把小孩帶回家」。

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