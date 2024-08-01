im.B一審出爐！自救會批「還能上訴爭緩刑」：90億血汗錢去哪裡

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

im.B平台標榜媒合借貸投資，卻藉此以假債權吸金90億，令全台數千受害人求償無門。北檢2023年依《銀行法》等罪嫌，起訴主謀曾耀鋒與女友張淑芬等32人，今台北地院審結，一審判處主嫌曾耀鋒16年6月、女友張淑芬12年2月、大帳房顏妙真判刑3年9月、曾父曾明祥2年等。im.B自救會理事長林家輝今也現身北院，痛斥爽領贓款的業務僅輕判2年，還可以上訴爭取緩刑，「但被害人90億的血汗錢到底去了哪裡？」喊話要求檢方「徹查金流、討回公道」。

▲im.B受害者自救會理事長陳家輝現場喊口號「徹查金流、討回公道」。（圖／記者黃宥寧攝）

林家輝指出，今im.B吸金案一審宣判，除了主嫌曾耀鋒、女友、以及主要幹部外，其餘業務多獲判1到3年徒刑，痛斥「那些爽領大筆贓款的業務，僅僅輕判2年，還可以上訴爭取緩刑，這一年來我們不斷呈報給檢調、提供證據，明明整個詐騙集團的人都抓到了，但被害人90億的血汗錢，到底去了哪裡？最關心的金流，到現在都還沒查清，主嫌和業務依然不肯說出藏匿的金流到底去了哪裡，流落到那些政商權貴的口袋？」

林家輝表示，「與im.B關係良好的鄭文燦等人，已經鋃鐺入獄，但一起買房的前立委陳歐珀另案偵辦，現在毫無下文，這些罪犯害了非常多人，被害者負債累累，多希望將他們判處重刑，不要再出來害人，但今天的司法判決竟是如此，2年、還能上訴緩刑，被害人每個月都有負債要償還，一毛錢都不能少，怎麼卻讓罪犯還錢遙遙無期？」

林家輝強調，後續將會組成詐騙被害人保護協會，以自身經驗幫助更多被害人、替被害人發聲，籲請檢調「徹查金流、還我們真相」。