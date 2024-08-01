越籍男組團「收簿領贓款統包」！雇6少年當車手　34人遭詐千萬

記者張君豪／台北報導

刑事局北部詐欺偵查中心近來發現橫行苗栗、新竹、彰化地區的詐騙車手集團，結合境外詐團在臉書刊登投資詐騙廣告，從今年3月起到6月間提領台灣民眾被騙贓款逾千萬元新台幣贓款，刑事局偵七大隊會同苗栗刑大、竹南分局、桃園市大園、桃園分局、台中大甲分局、彰化縣彰化分局、台南麻豆分局共組專案小組追查，並報請苗栗地檢署荒股檢察官指揮，陸續逮捕涉案車手，包含主嫌在內共7人是越南在台逃逸外勞、3名泰籍外勞及4名台籍車手，以及約談誤信打工提領贓款的6名台籍少年少女、共20人到案。

▲刑事局1日宣布破獲越南籍移工詐騙集團、逮捕阮姓主嫌到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

苗栗縣竹南分局於今年3月18日10時許接獲通報，偵處該轄統一超商龍坑門市車手提領贓款案，經追查發現提款車手為外籍男子，於3月26日查獲3名越南籍犯嫌到案。警方溯源追查，並以尋車追人方式，3月間在新竹湖口郊區攔查主嫌越南籍阮南（26歲）、梅嫌（25歲）；並在車上查扣一把AK47造型的電動BB槍、安毒等證物。





警方偵查發現：阮男主持車手集團，利用旗下越南籍呂男蒐集報廢車註銷假車牌，裝置在提領贓款的車輛上，貼牌上路規避警方調閱查緝，另外並透過臉書、IG等社群軟體以日領薪水、工作輕鬆的求職廣告先後聘僱6名未成年台籍少年男女擔任車手。

阮男並聘僱同鄉犯男當收簿手，以每本存摺加提款卡、密碼給予1.3萬元酬勞購買25張越南、泰籍外勞帳戶當贓款人頭、並以每帳戶2萬元代價轉賣給境外詐騙集團，旗下車手每次提領可抽取3%作為酬勞。專案小組從3月到6月間拘提8人、傳喚約談12涉案犯嫌到案，搜索5處所起獲查扣金融卡25張、存簿4本、詐騙贓款28萬餘元、註銷車牌15面、空氣步槍2把、安非他命毒品1包、吸食器3組及犯案用手機10支等贓證物，





刑事局初步清查發現遭詐的有34人，被騙匯款金額超過1千萬元，全案依涉犯《刑法》詐欺罪、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，其中越南藉主嫌阮男等6名越南籍外勞經檢察官聲押獲准，其餘涉案人則分送該管少年法庭，獲裁定交保處分。



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