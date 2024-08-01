高雄要開新航線了！今年增日本岡山明年北海道　網嗨：終於等到

▲許智傑透露，業者將會開闢今年高雄直飛日本岡山、明年1月重啟北海道新千歲直飛航線。（圖／翻攝Google Maps）

記者賴文萱／高雄報導

高雄要開新航線了！高雄市立委許智傑今（1）日透露，獲得第一手資訊，業者將會開闢今年高雄直飛日本岡山、明年1月重啟北海道新千歲直飛航線，將會是台日友好的新里程碑。消息一出，引起不少高雄網友興奮直呼，「太感人了！！！！」、「終於等到」、「好感動的消息」。

許智傑過去積極爭取高雄航線，從官方質詢、拜訪航空業者、召開記者會、機場考察、廣播專訪等，針對政府及民間雙軌同步推動直飛高雄航線，今天終於傳出好消息，他透露，業者將會開闢今年高雄直飛日本岡山、明年1月重啟北海道新千歲直飛航線。

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▲立委許智傑、邱志偉爭取高雄航線。（圖／記者賴文萱翻攝）

許智傑強調，高雄有岡山，日本也有岡山，兩地新航線的開闢話題性十足，之前與岡山邱志偉委員開記者會，還笑談開航時，要品嚐岡山拉麵加岡山豆瓣醬的獨特口味，未來這條全新航線可說是台日友好航線，南台灣要前往日本瀨戶內海、日本四國地區將更方便。

另外，北海道航線更是民眾及業者期盼已久的航線，預計明年農曆年前開航，將是南台灣過年旅遊的新選擇，業者也相當看好此航線的發展。未來高雄直飛日本的航點，將多達7個定期航點及一個包機航點，南台灣民眾要前往日本各地更方便。

▲立委許智傑積極爭取高雄開新航線。（圖／記者賴文萱翻攝）

許智傑也提到，未來要繼續爭取熊本（九州）、仙台（東北）、高知（四國）航線，希望讓高雄直飛日本航線達到十個以上。最後他還透露，接下來東南亞航線，也是他爭取的主力，期待早日有好消息。

開航消息一出，讓等待已久的高雄鄉親興奮留言，「太感人了！！！！」、「終於等到」、「好感動的消息」。也有人許願，「希望不久可以從高雄飛仙台、新潟」、「酷航新加坡飛高雄，麻煩再努力。」