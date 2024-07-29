楊文科+顏寬恒涉貪未祭黨紀　朱立倫在普濟堂關公面前說話了

▲朱立倫主席大溪區普濟堂關聖帝君聖誕慶典活動，祈求國泰民安。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨主席朱立倫今日回到桃園故鄉，參加大溪區普濟堂舉辦的關聖帝君聖誕慶典活動，祈求國泰民安。對於媒體詢問新竹縣長楊文科、立委顏寬恒一審起訴和判刑，沒有黨紀處分，是否黨紀日鬆？朱立倫回應，黨部是根據4年前修訂黨的規章辦理，2020年以前規章不予討論，全部都是一致的標準。

朱立倫說，楊文科犯的不是貪汙罪、是圖利，將來在行政裁量由法院來裁決，並不是收賄的貪汙罪，圖利會不會成立，相信法院會還他清白。另有關助理費部分，朝野應該坐下來同心且慎重的討論。

因為，今天不管是民進黨、國民黨、地方議會或是立法院，都碰到很多助理費問題，到底要怎樣規範助理費？因為助理費的判決結果差異非常大，有的用詐欺、有的用使公務人員登載不實，有的使用貪汙治罪條例，助理費問題百樣種，各政黨和地方議會或立委都碰到非常多問題，這應該好好徹底解決！民進黨不要惡意攻擊國民黨，自己要回頭好好看一看該黨有多少議員、立委也碰到助理費問題。

大溪區普濟堂於每年農曆6月24日(今29日)舉辦關聖帝君聖誕慶典，有大小陣頭遶境等系列活動，非常熱鬧有如大溪「小過年」般。朱立倫主席今天由立委邱若華、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭、市議員李柏坊等人士陪同到普濟堂上香祈福。