顏寬恒遭重判「不敢祭黨紀」？　朱立倫：不需要綠營指指點點

▲朱立倫陪同謝衣鳯勘災。（圖／國民黨提供）



記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委顏寬恒涉嫌詐領助理費，還因沙鹿豪宅被控竊占國有地、假買賣，26日一審判決遭重判8年4個月，顏寬恒表示將提上訴，國民黨中央也表態力挺，暫不祭黨紀處分，遭酸嚴以待人、寬以律己。對此，國民黨主席朱立倫今（28日）受訪時重申，相信顏寬恒透過司法找回清白，不需要綠營指指點點。

凱米颱風過境，南臺灣滿目瘡痍，朱立倫今日南下彰化，陪同黨籍立委謝衣鳯勘災。被問及顏寬恒貪污遭一審判刑，國民黨卻未祭出黨紀處分，遭網友諷刺「有錢真好、國民黨本來就是嚴以待人、寬以律己、國民黨惹不起黑派」，朱立倫回應，對於所有黨籍同志遇到這樣的問題，都是希望全力爭取清白，也相信全力努力，也能讓司法公正找回自己的清白。

面對朱立倫的回答，媒體顯然不買單，繼續追問顏寬恒到底會不會被黨紀處分，朱立倫則語氣加重表示，有關黨紀處分，都依照過去慣例來處理。語畢後快速離開，不願再對顏寬恒涉貪一事多做回應。

另外，對於原民眾黨籍新竹市長高虹安同樣因涉嫌詐領助理費，依貪汙罪及使公務員登載不實罪一審遭判刑，朱立倫說，自己也以同樣角度看待，希望高虹安在二審能提供足夠證據證明自己的清白。

至於高虹安在一審判決後宣布退出民眾黨，且幾乎已斷絕2026年地方選舉再戰的可能，傳出民眾黨屬意由黨團總召黃國昌挑戰新竹市長，國民黨將再度面對是否「藍白合」，禮讓民眾黨的問題，朱立倫不願多談，不討論目前尚未存在的事實。