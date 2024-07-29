稱高虹安詐領助理費「問題多」　朱立倫：民進黨看一下自家立委

▲朱立倫出席桃園大溪普濟堂。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新竹市長高虹安被控涉貪助理費46萬餘元，台北地檢署依違反貪污治罪條例等罪起訴，國民黨朱立倫今（29日）受訪時對此表示，助理費問題百百種，不管是立法院、地方議會都碰到很多問題，朝野應坐下來好好談。

朱立倫今日上午來到桃園大溪普濟堂，被問到藍委顏寬恒、前新竹市長高虹安皆因涉詐領助理費遭判刑，朱立倫認為，民進黨不要惡意攻擊國民黨，今天不管是民進黨、國民黨、地方議會或是立法院，都碰到很多助理費問題，「朝野應該坐下來同心且慎重的討論」，到底要怎樣規範助理費，因為助理費的判決結果差異非常大，有的用詐欺、有的用使公務人員登載不實，有的使用貪汙治罪條例，助理費問題百樣種。

朱立倫續指，民進黨、國民黨、民眾黨或無黨籍地方議會或立委都碰到非常多問題，這應該好好徹底解決，民進黨想用這個攻擊國民黨，自己要回頭好好看一看該黨有多少議員、立委碰到助理費問題。

對於外界質疑，新竹縣長楊文科同樣是一審遭判刑，為何國民黨沒有祭出黨紀處分？是否黨紀愈來愈鬆？朱立倫解釋，國民黨完全根據2020年9月的規章辦理，至於在這之前的規章就不予討論了，且楊文科不是犯收賄的貪污罪，而是圖利罪，有行政裁量的空間，且法院也有裁量權，相信最後一定還他清白。

