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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「陸船翻覆」金門協商明重新舉行　朱立倫批：拖那麼久不應該

▲朱立倫出席桃園大溪普濟堂。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫出席桃園大溪普濟堂。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

中國快艇越界在金門海域翻覆釀2死，兩岸原定24日在金門協商，因凱米颱風攪局延期。目前傳出兩岸協商代表7月30日將於金門簽定協商共識。被問到金門撞船事件的金門協商順利的話，兩岸關係是否可能改善？國民黨主席朱立倫今（29日）回應，該事件從過年到現在，已經延宕6個多月，「拖了這麼久實在不應該」，對死者、家屬及所有漁民都非常不公平，要趕快解決。

大溪普濟堂農曆6月24日關聖帝君聖誕千秋，每年都會舉辦聖誕暨遶境慶典，大小陣頭雲集大溪老街熱鬧遶境，如同大溪「過年」，朱立倫率立委邱若華、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭等人參加普濟堂慶典和參香。

被問到金門撞船事件終於要協商，朱立倫說，該起事件延宕6個多月，實在是非常遺憾，對死者、家屬及所有漁民都非常不公平，兩岸一定要透過協商、交流及溝通，以前也是經常發生過類似意外，意外竟拖了這麼久，實在不應該，應該盡速解決，讓死者安息、家屬安心，最重要讓所有漁民可以平安捕魚。

而國民黨金門縣立委陳玉珍昨日也對此指出，這中間的折衝往來，許多民間人士的善心捐助等，我方和中方雙方都有釋出善意來溝通，是好的起點，希望善意能互相累積，讓兩岸的發展越來越好。
 

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