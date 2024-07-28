黃捷颱風天出國又牽拖藍委　朱立倫打臉：謝衣鳯每天都在勘災

▲朱立倫陪同謝衣鳯勘災。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

凱米颱風過境造成南台灣淹水成災，民進黨高雄市區域立委黃捷遭質疑「人去了哪裡」，她先是坦言自己不在國內，但同時又點名國民黨立委江啟臣、謝衣鳯、馬文君、柯志恩，他們人呢？遭謝衣鳯打臉，「這幾天彰化災情嚴重，都在選區勘災」。國民黨主席朱立倫今（28日）受訪時批，中央要對淹水完全負起責任，謝衣鳯每天勘災竟然還被用口水攻擊，大家應該要團結為災後重建努力。

朱立倫今日特別南下彰化與黨籍立委謝衣鳯、不分區立委許宇甄等人前往地方上勘災，後續也參加國會改革說明會活動。朱立倫感嘆，這一次整個颱風造成從彰化以南的大淹水，造成農業損失非常嚴重，也造成基層非常大的負擔，「中央要完全負起責任！」以及減輕地方負擔才能完整重建及補償地方損失，尤其農民及基層產業都受到很大的影響，今天在謝衣鳳及立委許宇甄等人的陪同下，希望向中央爭取更多的補償及更多的經費。

朱立倫指出，謝衣鳳每一天都在做勘災的工作、每一天都在為地方爭取重建經費及了解地方災情，這過程中竟然還要被政治口水攻擊，國民黨會為謝衣鳳加油。

朱立倫認為，這時候把自己選區的工作努力做好，才是最重要的，大家一起團結為整個災後重建努力，國民黨縣市長們都非常認真，尤其北部還提供非常多的機具給中南部救災工作重建工作，大家要一起團結努力。

