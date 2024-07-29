太寬容？狂被問楊文科、顏寬恒黨紀處分寬鬆　朱立倫：慣例處理

▲朱立倫出席桃園大溪普濟堂。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委顏寬恆因涉嫌詐領助理費，台中地方法院26日依貪汙、偽造文書二罪共判八年四月有期徒刑，國民黨表態支持顏寬恒繼續上訴，先前新竹縣長楊文科也才因涉嫌貪污遭起訴，兩人皆未被黨紀處分，外界質疑國民黨紀寬鬆。國民黨主席朱立倫今（29日）受訪時再度重申，黨部完全是根據2020年9月重新修訂的黨章規程辦理，2020年以前規章不予討論。

知名大溪區普濟堂農曆6月24日關聖帝君聖誕千秋，每年都會舉辦聖誕暨遶境慶典，大小陣頭雲集大溪老街熱鬧遶境，如同大溪「過年」，朱立倫身為曾經的桃園縣長，每年也都會共襄盛舉，今年更率立委邱若華、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭等人前往普濟堂上香參拜。

針對楊文科、顏寬恒涉貪一審起訴，兩人卻都未被黨紀處分，朱立倫一連被媒體追問了兩天，國民黨是否「不敢祭黨紀」？朱今日受訪則再度強調，黨部完全是根據4年前修訂黨的規章辦理，全部都是一致的標準，2020年以前規章不予討論。

朱立倫表示，楊文科犯的不是貪汙罪、是圖利，將來在行政裁量由法院來裁決，並不是收賄的貪汙罪，圖利會不會成立，相信法院會還楊文科清白。

