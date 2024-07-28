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抽水機全面啟動台南淹水全退　黃偉哲前往視察指示全力投入災後復原

▲市長黃偉哲28日下午再度前往麻豆小埤里視察，27日淹水的文旦園已經完全消退，黃偉哲也向正在清理環境民眾表達關心，同時指示相關單位協助災後復原。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲市長黃偉哲28日下午再度前往麻豆小埤里視察，27日淹水的文旦園已經完全消退，黃偉哲也向正在清理環境民眾表達關心，同時指示相關單位協助災後復原。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風肆虐造成台南市鹽水、後壁、麻豆等地區積淹水，鹽水、後壁等區已於27日下午退水，市府將移動式抽水機集中到麻豆區，加速抽乾，28日完成抽排作業，目前台南已無淹水情形。

▲市長黃偉哲28日下午再度前往麻豆小埤里視察，27日淹水的文旦園已經完全消退，黃偉哲也向正在清理環境民眾表達關心，同時指示相關單位協助災後復原。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲28日下午4時再度前往麻豆小埤里視察，27日淹水的文旦園已經完全消退，黃偉哲也向正在清理環境的民眾表達關心，同時指示區公所及相關單位協助災後清理，做好消毒工作及後續補助等事宜。

▲市長黃偉哲28日下午再度前往麻豆小埤里視察，27日淹水的文旦園已經完全消退，黃偉哲也向正在清理環境民眾表達關心，同時指示相關單位協助災後復原。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲27日下午在鹽水、後壁水退之後，隨即前往麻豆關心淹水情形，他表示，「麻豆是國內文旦、柚子主要產區，全年就收成這一次，農民心血絕不能化為烏有！」 。市府水利局將抽排水機集中至麻豆柚子園，加速抽乾柚子園的積水，確保老欉文旦順利生長，期能減少損失 。經過一夜抽排、搶救文旦大作戰，28日早上8時許，麻豆小埤里的柚子園積水已全部抽乾。黃偉哲表示，台南全面已無淹情形。中秋節時民眾仍有機會品嚐到高品質的文旦柚。

▲市長黃偉哲28日下午再度前往麻豆小埤里視察，27日淹水的文旦園已經完全消退，黃偉哲也向正在清理環境民眾表達關心，同時指示相關單位協助災後復原。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，後續將全力投入災後復原以及各項補助事宜，盡全力讓市民儘早恢復家園、回歸生活正規。黃偉哲進一步指出，下週可能有另一波低壓帶接近，已特別拜託中央調度抽水機前來台南待命 。

▲市長黃偉哲28日下午再度前往麻豆小埤里視察，27日淹水的文旦園已經完全消退，黃偉哲也向正在清理環境民眾表達關心，同時指示相關單位協助災後復原。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也透過臉書，表達對行政院、國軍、民意代表、市府團隊，以及民間團體的感謝。黃偉哲感謝發文表示「會盡一切努力早日讓大家恢復正常生活！」「感謝協助運送物資給災民的市民朋友」「感謝及慈濟師兄師姐們的愛！」

▲市長黃偉哲28日下午再度前往麻豆小埤里視察，27日淹水的文旦園已經完全消退，黃偉哲也向正在清理環境民眾表達關心，同時指示相關單位協助災後復原。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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