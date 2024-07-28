台南西港民宅冷氣機火警　南消三大隊提醒民眾防範電氣火災

▲台南市消防局三大隊西港消防分隊，28日下午西港區後營里發生住宅火災，消防人員迅速撲滅火勢，事後發現起火原因係家中老舊冷氣機起火燃燒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局三大隊西港消防分隊，28日下午1時2分許，接獲通報西港區後營里附近住宅發生火災，全隊人車立趕往現場搶救，迅速撲滅火勢，事後發現起火原因係家中老舊冷氣機起火燃燒。

西港消防分隊也善用時機向附近居民宣導防範電氣火災應謹記「6不原則」，包括用電不超載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、插座不用不插、電器旁不放易燃物以及不使用無安全標章產品等原則，讓附近居民回家自我檢視，期能能降低居家電氣火災風險。

第三大隊陳坤宗大隊呼籲，民眾平時應定期檢查居家電器產品、配線是否有異狀，如插座是否鬆脫、汙垢，電線是否破損或有高溫等情形，民眾在家應格外注意用火、用電安全，消防單位也會持續將正確的防火知識傳遞予民眾，讓民眾都能擁有正確的居家用火、用電安全觀念。

消防局長李明峯表示，依據內政部消防署公布之全國火災統計數據，顯示住宅之起火原因以「電氣因素」為大宗，其中以電器產品及電路配線為起火為主要原因，李局長也提醒市民對於家中電器應進行例行檢查並依台電規範進行家中電線更新。

黃偉哲市長表示，家家戶戶都應裝設住宅火災警報器，其功效是在火災發生時可偵測到火煙或異常溫度，並發出警報聲告知民眾已發生火災，讓民眾能提早應變進行初期滅火或逃生避難，以確保民眾的生命財產之安全。