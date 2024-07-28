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岸內影視基地平安度過強颱凱米　台南鹽水區文資區多挺過強颱

▲強烈颱風凱米過境，為南台灣帶來劇烈強風豪雨，位於台南鹽水的岸內影視基地，是國內首座時代片場，雖位於受颱風影響劇烈的重災區，但因提前部署防災，成功躲過一劫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲強烈颱風凱米過境，為南台灣帶來劇烈強風豪雨，位於台南鹽水的岸內影視基地，是國內首座時代片場，雖位於受颱風影響劇烈的重災區，但因提前部署防災，成功躲過一劫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強烈颱風凱米過境，為南台灣帶來劇烈強風豪雨，位於台南鹽水的岸內影視基地，是國內首座時代片場，雖位於受颱風影響劇烈的重災區，距離八掌溪畔亦不遠，但台南市文化局在颱風來臨前即提前部署防災準備，災後巡查僅發現3株小喬木倒伏與輕微積水。

同樣位於鹽水地區的市定古蹟聚波亭、八角樓，僅有部分積水，未受淹水影響；歷史建築鹽水永成戲院則在工作人員一日的強力清整後，今日已恢復開放參觀，市府團隊不分專業，全力展開災後復原工作，以期成功降低颱風過境對台南文化工作與文化資產的影響。

▲強烈颱風凱米過境，為南台灣帶來劇烈強風豪雨，位於台南鹽水的岸內影視基地，是國內首座時代片場，雖位於受颱風影響劇烈的重災區，但因提前部署防災，成功躲過一劫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局說明，岸內影視基地為百年糖廠再利用之園區，藉由前瞻計畫補助，部分糖廠建築得以按原貌修復啟用，另配合基地建設重新整理基地排水系統。特別的是，文化局透過歷史圖資套疊及工程探勘，發現糖廠日治時期建造深度達2米以上之磚砌排水溝渠，藉由景觀縫合設計納入基地排水系統再利用。雖然本次颱風強降雨造成鹽水區淹水，基地內低窪處也有積水情形，惟27日積水散去，基地大抵無災損發生，如七成場景皆在岸內影視基地完成的《星空下的黑潮島嶼》，場景僅有一些雨水殘留；《火車來去》劇組也迅速進場恢復，今日已在現場繼續拍攝工作。

▲強烈颱風凱米過境，為南台灣帶來劇烈強風豪雨，位於台南鹽水的岸內影視基地，是國內首座時代片場，雖位於受颱風影響劇烈的重災區，但因提前部署防災，成功躲過一劫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局長謝仕淵表示，前瞻計畫為岸內影視基地建設打下發展基礎，期待後續4年期的公共建設計畫經費到位後，將與水利局配合改善公共排水，強化公共基礎建設面對極端氣候之韌性。未來針對遍佈全台南市各古蹟、歷史建築亦會持續強化建築本體與周邊環境，以對抗氣候變遷帶來極端天氣的影響，此次因雨勢劇烈造成滲漏水的文化資產，已陸續排定補強規劃與作業期程，減少未來颱風季期間可能造成的影響。

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關鍵字：

岸內影視基地平安強颱凱米台南鹽水文化資產

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