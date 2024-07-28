快訊／凱米災戶注意！高雄宣布「補助泡水車拖吊費」　最高5000元

▲凱米風災造成高雄大樓地下室災情，住戶愛車成泡水車。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

凱米颱風造成高雄嚴重災情，不少民眾的愛車都淪為泡水車。高市府今(28日)宣布，風災補助再添「拖吊費」，最高補助5000元。

凱米颱風暴雨造成高雄三民、左營、鼓山等區多處大樓地下室嚴重積水，總計大樓加透天建築地下室淹水棟數達376棟。目前僅剩三民區2棟大樓，因地下室面積較大且現場抽水作業環境較不易作業，預計今日全數完成抽水。

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▲傳出有高雄拖吊業者漫天喊價。（圖非當事業者／記者陳宏瑞攝）

風災過後，現在拖車行電話接不完，有高雄民眾怒控業者竟漫天亂喊價，拖一台泡水車竟要1萬元起跳。高雄市消保官協同交通局、稅捐處今日上午進行稽查，經了解，雖泡水車輛有特殊機具設備的使用需求，收費高於一般拋錨汽車拖吊費用，不過目前部分拖吊業者喊出價格，確實明顯高於平日行情。

市長陳其邁今日宣布，風災補助措施再加一項，如市民有泡水車在地下室待處理，市府補助拖吊費用一半，以最高5000元為上限；泡水車若是停在路邊被淹，則補助拖吊費用一半，以最高1000元為上限。交通局表示，欲申請泡水車拖吊補助，可檢附憑據向各區公所社會課或里辦公處申辦。

▲高雄宣布補助泡水車拖吊費。（圖／記者許宥孺翻攝）

消保室殷茂乾主任指出，今對拖吊業者訪價，業者表示，拋錨車輪子未鎖住還能動，一般市區10公里內1500元起跳，若超出1公里加50元；若是泡水車有可能完全不能動，必須要出動吊車全車載，使用到特殊機具，大約是10公里5000元起跳，若是名車則會另外議價，但應不至於開價到1萬元。

針對民眾控訴遇到不合理喊價的拖吊業者，高雄市消保官表示，一旦發現拖吊業者若無正當理由，超出行情向民眾收取拖車費用，即認足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平的行為，將依違反公平交易法第25條規定移請公平交易委員會處分，可處新台幣5萬元以上2500萬元以下罰鍰。