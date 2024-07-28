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強颱來襲愛心無敵　台南做工行善團風雨無阻為弱勢修繕

▲台南市勞工局做工行善團行「繕」無論颳風下雨，28日志工夥伴們兵分三路，分別前往官田區二手家具倉庫整修家具、及至學甲區、柳營區進行修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局做工行善團行「繕」無論颳風下雨，28日志工夥伴們兵分三路，分別前往官田區二手家具倉庫整修家具、及至學甲區、柳營區進行修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局做工行善團行「繕」無論颳風下雨，不分艷陽雨驟，在颱風過境的當下，仍維持期程繼續努力為弱勢族群修屋，28日志工夥伴們兵分三路，分別前往官田區二手家具倉庫整修家具、及至學甲區、柳營區進行修繕。

▲台南市勞工局做工行善團行「繕」無論颳風下雨，28日志工夥伴們兵分三路，分別前往官田區二手家具倉庫整修家具、及至學甲區、柳營區進行修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團行「繕」無論颳風下雨，28日志工夥伴們兵分三路，分別前往官田區二手家具倉庫整修家具、及至學甲區、柳營區進行修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

志工們秉持著黃偉哲市長最暖心的「希望家園」施政理念，為弱勢築起一間間安心立命的居家，汗水淋漓下完成的住家，傳遞了濃濃的關懷與溫暖。

▲台南市勞工局做工行善團行「繕」無論颳風下雨，28日志工夥伴們兵分三路，分別前往官田區二手家具倉庫整修家具、及至學甲區、柳營區進行修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團行「繕」無論颳風下雨，28日志工夥伴們兵分三路，分別前往官田區二手家具倉庫整修家具、及至學甲區、柳營區進行修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次凱米颱風過境後帶來驚人雨量，做工行善團志工夥伴也遭受波及，但災後志工們簡單收拾自家環境後，連續兩日出勤。27日鋁製品志工前往柳營及學甲安裝鋁門窗，電子加工志工到學甲做屋頂補強，木工工會志工則先後前往北區、善化區回收遠雄房地產發展股份有限公司及善心人士捐贈的家具。緊接著•28日就到官田區二手家具倉庫重新整理這些家具，後續將根據弱勢家庭房屋修繕的實際需求，選擇合適的二手家具送到案主的家中，以幫助改善他們的居住環境。這項活動不僅體現了社會關懷和志願服務的精神，也展示了各界合作共同努力，讓社會中最需要幫助的家庭得到實質的支持和幫助。

▲台南市勞工局做工行善團行「繕」無論颳風下雨，28日志工夥伴們兵分三路，分別前往官田區二手家具倉庫整修家具、及至學甲區、柳營區進行修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團行「繕」無論颳風下雨，28日志工夥伴們兵分三路，分別前往官田區二手家具倉庫整修家具、及至學甲區、柳營區進行修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

位於學甲區現年81歲的謝老先生獨自居住在破舊老房，收入微薄。案主每月僅領取中低收入老人生活津貼約8千多元，經濟狀況僅能維持基本生活，無力進行修繕。住處房屋年久失修，屋頂破洞，天花板大片木材剝落頹壞、木門窗戶等多處嚴重破損，居住環境不佳。

▲台南市勞工局做工行善團行「繕」無論颳風下雨，28日志工夥伴們兵分三路，分別前往官田區二手家具倉庫整修家具、及至學甲區、柳營區進行修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經勞工局「做工行善團」進行會勘後，便啟動修繕期程。電氣工會打頭陣進行移電表申請臨時電施工，後續則由泥水工會拆除團隊完成屋頂磚瓦、天花板拆除清運施工，接下來由電子機械加工工會進場為期兩天的屋頂鐵厝鋼板更新施工，後續則由電氣工會再接棒，進行化糞池埋設、配電管路及線路施工，接續則由木工工會進場進行隔間矽酸鈣板、天花板輕鋼架施工，27日鋁製品志工安裝鋁門窗，28日由泥水工會接力，進行浴室及房間地面磁磚鋪設施工，另一組工班同時進行牆壁補強與無障礙坡道施工，另外木工工會從二手家具倉庫運送衣櫥及床組等家具至案家，為謝老先生住處增添家的溫馨，後續將由各工會再依序接棒，齊為改善案主居住環境共同努力。

▲台南市勞工局做工行善團行「繕」無論颳風下雨，28日志工夥伴們兵分三路，分別前往官田區二手家具倉庫整修家具、及至學甲區、柳營區進行修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團行「繕」無論颳風下雨，28日志工夥伴們兵分三路，分別前往官田區二手家具倉庫整修家具、及至學甲區、柳營區進行修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團行「繕」無論颳風下雨，28日志工夥伴們兵分三路，分別前往官田區二手家具倉庫整修家具、及至學甲區、柳營區進行修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

柳營區劉先生現年70歲，單身獨居，原本從事木工雜工，已退休多年，目前仰賴每月中低收入老人生活津貼8千多元維持家計，屋況簡陋家徒四壁且漏雨，案主經濟能力無法負擔，做工行善團得知後啟動房屋修繕，7/5由泥水工會志工率先進場進行屋頂石棉瓦拆除清運工程，7/10由台南市電子機械加工工會接力進場，進行屋鐵厝鋼板更新施工，7/15由鋁製品製造工會進行鋁門鋁窗施工，7/21由泥水工會進行臥室及浴室貼磁磚施工，今日則由電氣工會進行電線配置、燈具、衛浴更換，木工工會進行天花板輕鋼架施工，期能早日給劉先生一個宜居的家。大台南總工會監召沈坤海28日也帶來咖啡飲品慰勞辛苦志工。

▲台南市勞工局做工行善團行「繕」無論颳風下雨，28日志工夥伴們兵分三路，分別前往官田區二手家具倉庫整修家具、及至學甲區、柳營區進行修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，「做工行善團」的志工都有一顆柔軟的愛心，這樣的熱忱氛圍渲染了志工們的家庭，更具有了傳承的意義。本週假日家庭志工共有四對夫妻檔，鋁製品工會為余承翰及陳奕如，泥水工會為李英瑞及郭淑敏，電氣工會為劉忠義及黃麗卿，木工工會為蔡崇安及蔡玉貞；父子檔則有電氣工會林瑞珍及林永富，泥水工會的許文科及許順評；另外電氣工會陳文加及蔡桂芳夫妻攜子陳盟吉一家三口逗陣快樂做志工。勞工局和志工們共同努力，為弱勢家庭的生活需求灌注力量，讓弱勢族群能有個安心居住的環境，一起落實市長「希望家園」的理念。市長黃偉哲特別感謝勞工局「做工行善團」志工，不惜犧牲自己的假期為弱勢朋友修繕房屋，樂在公益奉獻之餘，更為社會立下良好的典範。

▲台南市勞工局做工行善團行「繕」無論颳風下雨，28日志工夥伴們兵分三路，分別前往官田區二手家具倉庫整修家具、及至學甲區、柳營區進行修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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