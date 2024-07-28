凱米颱風肆虐溪北地區　民進黨台南市民治黨部淪受災戶

▲台南市新營區民治東路的民治黨部，也因爲連日風強雨驟，淪為受災戶。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強烈颱風凱米帶來狂風暴雨，台南溪北地區（新營、鹽水、後壁、柳營）自25日下午起，各地陸續回報受災情況，位於新營區民治東路的民治黨部，也因爲連日風強雨驟，淪為受災戶。

台南市黨部郭國文主委表示，28日出現風災過後難得的陽光，然而台南各地受災戶仍然在做災後復原，尤其農民朋友更辛苦，黨公職民代這段時間，辛苦在外協調民生物資與救災資源，身為中央民代，要盡力向中央爭取農損與災損補助，讓災後農業與經濟能夠持續運作；身為地方黨部主委，也指示黨部同仁取消溪北場與溪南場兩場「反濫權 護民主」宣講，全力協助救災與災後復原。

新營民治黨部也在這場風災中成為受災戶，面對災後復原，郭國文表示，民治黨部搬到現址後，已快接近30年，2樓以上尚未進行整修，據黨工災後盤點回報，4樓、3樓、2樓大部分都還是古色古香的木頭門框，這次大雨泡爛了，無法關閉，4樓與3樓漏水嚴重，地磚爆開，整個一樓辦公區域這次已經積成水池，因應民治黨部受災情況，未來整修使用空間，要能夠符合黨務運作需求，特別感謝當地鄉親協助，在假日災後復原期間，仍撥冗與黨工一同到黨部協助整理，辛苦排除黨部積水，並且做好辦公環境初步復原。