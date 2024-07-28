趁凱米來襲偷機車罪加一等　壯男24hrs落網大喊：救郎喔

記者鄧木卿／台中報導

台中市34歲黃姓男子25日下午趁凱米強颱襲台到街上閒逛，意外發現路旁1輛機車上還插著鑰匙，當場就騎走，警方沿路調閱監視器，隔天下午追蹤到黃嫌出現在北區，立即前往逮人，體格壯碩的黃嫌一直大喊「救郎喔」，一腳還鉤著員警的腳，不斷掙扎，員警最後順利壓制，由於黃嫌利用颱風期間犯案，全案依加重竊盜罪嫌偵辦。

▲▼男子趁凱米來襲偷機車，落網時大喊「救郎喔」。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局南屯派出所25日接獲石姓被害人報案，因為颱風雨勢漸增，他趕著將自家貨車移至適當地點，所以隨意將機車停妥後，未拔下鑰匙就離去，沒想到返家後遍尋不著機車，調閱住家附近監視器鏡頭，赫然發現是一名壯碩的黑衣男子騎走。

警方擴大調閱周邊監視器畫面，一路追蹤，確認該機車現蹤在北區進化路，隨即派員到該路段搜尋圍捕，果然看見悠閒騎著贓車的黃嫌正停妥機車，員警一擁而上，黃嫌一邊大喊「救郎喔」，一邊頑強抵抗，體型魁梧的他宛如泥鰍般，連腳上的拖鞋都噴飛了仍不斷掙扎。

2名員警一再告誡「冷靜」，「好了、沒事」，最後順利壓制黃嫌，由於黃嫌利用颱風一級開設期間犯案，全案依加重竊盜罪嫌，處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。