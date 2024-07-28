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台南市畜牧業受凱米颱風災損　7月28日至8月6日受理現金救助申請

▲凱米颱風侵襲台灣，農業部於7月27日公告台南市為畜牧全品項農業天然災害現金救助地區，市長黃偉哲表示，凡符合此項災害救助資格的畜牧業者，請儘速於7月28日至8月6日止，向土地所在地區公所提出申請。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲凱米颱風侵襲台灣，農業部於7月27日公告台南市為畜牧全品項農業天然災害現金救助地區，市長黃偉哲表示，凡符合此項災害救助資格的畜牧業者，請儘速於7月28日至8月6日止，向土地所在地區公所提出申請。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風侵襲台灣，造成全台農漁牧業嚴重災損，台南市受強風、豪雨侵襲下，致台南市各地畜牧業災損頻傳，農業部於7月27日公告台南市為畜牧全品項農業天然災害現金救助地區，市長黃偉哲表示，凡符合此項災害救助資格的畜牧業者，請儘速於7月28日至8月6日止，向土地所在地區公所提出申請。

▲凱米颱風侵襲台灣，農業部於7月27日公告台南市為畜牧全品項農業天然災害現金救助地區，市長黃偉哲表示，凡符合此項災害救助資格的畜牧業者，請儘速於7月28日至8月6日止，向土地所在地區公所提出申請。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，統計至7月27日各區公所查報於畜牧場登記管理系統填報之天然災害（凱米颱風）受災損之畜牧場資料計有48場（家禽場40場、豬場7場及鹿場1場），計有後壁區16場、鹽水區10場、下營區9場、七股區3場、白河區2場、學甲區2場、佳里區2場、六甲區1場、柳營區1場、將軍1場、安南區1場，申報災損金額粗估8279萬3250元、設備損失7528萬7425元，災損情形已達到天然災害救助標準。

▲凱米颱風侵襲台灣，農業部於7月27日公告台南市為畜牧全品項農業天然災害現金救助地區，市長黃偉哲表示，凡符合此項災害救助資格的畜牧業者，請儘速於7月28日至8月6日止，向土地所在地區公所提出申請。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局呼籲，此次公告為畜牧全品項現金救助，符合資格的畜牧業者請於7月28日至8月6日止，向土地所在地區公所提出申請，救助對象應為實際從事畜牧生產之自然人，且無農業天然災害救助辦法第5條第2項所定情事。申報項目損失率達20％以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20％者不予救助。現金救助額度依本辦法第6條第1項附表1辦理，申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、畜牧場登記證影本、受災照片、化製三聯單或焚化證明或掩埋證明」等相關證明文件，以加速救助審查流程。

▲凱米颱風侵襲台灣，農業部於7月27日公告台南市為畜牧全品項農業天然災害現金救助地區，市長黃偉哲表示，凡符合此項災害救助資格的畜牧業者，請儘速於7月28日至8月6日止，向土地所在地區公所提出申請。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲凱米颱風侵襲台灣，農業部於7月27日公告台南市為畜牧全品項農業天然災害現金救助地區，市長黃偉哲表示，凡符合此項災害救助資格的畜牧業者，請儘速於7月28日至8月6日止，向土地所在地區公所提出申請。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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