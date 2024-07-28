凱米釀9艘貨輪擱淺！38只貨櫃落海漂　海巡嚴防448.9噸油料外洩

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導



凱米颱風來襲造成海象不佳，至今（28）日共有9艘貨輪在台南、高雄、屏東縣沿海沉沒或擱淺，總計多達約448.9噸油料，海巡署南部分署指出，擱淺於興達港側堤防處的「鴻盛88」貨輪，船上38只櫃均已掉落，將通報航港局發布礙航公告以維過往船隻航行安，油料部分將持續於周邊海域偵巡，避免海洋污染事件。

▲宏盛88輪高雄興達港西北0.1浬擱淺。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲9艘貨輪擱淺遇險示意圖。（圖／記者吳奕靖翻攝）

海巡署南部分署表示，凱米颱風期間造成台南、高雄及屏東三地計有9艘貨輪擱淺，截至28日8時，已成功救援7船63人；另2船29人安全無虞，等待後續處置。天候好轉後隨即派遣無人機實施海域偵巡，針對台南及高雄擱淺貨輪周邊海域、岸際實施巡查，並協助監測是否有貨櫃漂流及漏油情形。

▲衛星監測未發現疑似油污。（圖／記者吳奕靖翻攝）

海巡署南部分署指出，另擱淺於興達港側堤防處的「HONG SHENG88 鴻盛88」貨輪，傳出船上38只冷凍貨櫃均已掉落，南部分署第三無人機區隊將持續於周邊海域偵巡，倘發現有油污外洩或漂流貨櫃有影響航安之虞，將通報航港局發布礙航公告以維過往船隻航行安全。另海保署已整合地方政府等相關單位，備妥應變資材待命，以求在最短時間內應處可能突發之海洋污染事件。

▲SOPFIA蘇菲亞輪接引船員下船。（圖／記者吳奕靖翻攝）

至於「福順輪」疑似遇險沉沒案，海巡署南部分署說明，目前計4人獲救，1人不幸罹難，其餘4人仍然失聯，南部分署第五岸巡隊昨(27)日下午接獲通報，在高雄中芸漁港南側防波堤外海域發現1具遺體，但因遺體周遭布滿大量漂流木，人員及船艇無法靠近，影響打撈作業進度，暫無法確認死者身分。

▲KETA凱塔輪擱淺。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲DOLPHIN多芬輪擱淺。（圖／記者吳奕靖翻攝）