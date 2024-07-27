30歲女患怪病「肚子腫大像氣球」！　苦撐10年獲捐款手術摘除

▲皮姆手術前腹部腫脹如氣球一樣大。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

寮國一名30歲女子自10年前罹患子宮肌瘤，導致她的腹部不斷膨脹，然而因為沒有錢就醫，因此她只能與逐漸腫大成氣球狀的腹部共存。直到近日她獲得全球網友捐款，終於成功湊到手術費，前往泰國接受手術。如今手術已經順利結束，不過仍須等待她的術後情況，才能確定是否穩定。

根據khaosod報導，30歲的寮國女子皮姆·蘇萬那科（Pim Suwannako）因罹患子宮肌瘤，導致腹部「異常膨脹」多年，整個人的肚子腫得跟氣球一樣，嚴重影響生活。

皮姆的故事經由網絡流傳後，在國內外皆引起熱烈關注，全球網友捐款超過10萬泰銖（約新台幣9.1萬元），成功幫她籌措到手術費用。而她7月26日也在泰國孔敬大學的斯里納卡林醫院接受了手術，整個手術耗時11小時，不過她目前仍留在加護病房內觀察。

院方表示，由於皮姆尚未完全脫離險境，因此暫時不公開術後照片，而她在手術過程中失血約10.5公升。而院長則表示，皮姆的情況正在逐步好轉。

院方指出，皮姆術後尚未清醒，目前仍需要依靠呼吸機和血壓藥物維持生命。雖然手術順利結束，使她的腹部恢復正常，但目前仍需密切觀察，直到她能脫離呼吸機和其他醫療設備才能算是完全成功。