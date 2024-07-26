電擊生殖器！他「業績未達標」遭雇主殘忍虐待　下體長滿膿瘡

▲男子不但長期受虐，還被雇主強迫睡在戶外帳篷。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名男子跨府求職，沒想到卻意外遇到惡老闆，不但提款卡遭到沒收，受到嚴重虐待，被迫睡在戶外的帳篷，近一兩年甚至都沒有拿到薪水。警方接獲通報，發現被害男子全身多處因為受虐而有嚴重傷口，下體甚至長出膿瘡，牙齒也被打斷，慘不忍睹。據悉，雇主還多次電擊他的生殖器，並狠酸他沒資格生育。

根據khaosod報導，38歲被害男子在知名社會運動家的協助下，成功向警方通報受虐事實。他長期遭到雇主鞭打和身體虐待，全身多處受傷，尤其是下體受傷嚴重還化膿，牙齒更因為被雇主猛踢，直接斷裂。

被害人表示，最初是在清邁認識了這名雇主，並受邀到呵叻府工作。起初工作沒有問題，薪水也按時發放，但是近一兩年開始卻沒有收到任何工資，雇主甚至沒收了他的提款卡，理由是怕他亂花錢，還經常找理由苛扣薪資並虐待他。

被害人多次想要逃跑，但卻遭雇主威脅稱，如果逃跑會直接沒收他的房子和土地，他因擔心家人的安全，只能被迫隱忍。他說，雇主因為他賣家電產品的業績未達標而對他施暴，有時會被連續鞭打超過1000次，最嚴重的一次，還使用電擊器電擊他的腹部和生殖器，並辱罵他「你這種人不配生育」。

警方抵達現場後，發現一間家電產品的店舖，雖然沒有找到雇主本人，但是在門外發現一個帳篷。被害男子則表示，他被雇主強迫每天只能睡在戶外的帳篷。

警方已經將被害男子帶到醫院進行體檢，而檢查結果也將作為證據，以便進一步起訴雇主。