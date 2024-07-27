「大馬淫窟」抓117人！按摩店排毒價碼曝　應召妹最小15歲　

▲馬來西亞移民局在此次突擊行動中共逮捕117人。（圖／翻攝自中國報）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞移民局本周突擊多個掛羊頭賣狗肉提供性交易服務的按摩店與娛樂中心，並成功破獲2個賣淫集團，同時逮捕117人，其中年紀最小僅15歲。根據調查，這些賣淫女子的性交易費用從每小時400令吉到900令吉（約新台幣2818至6340元）不等。

根據《中國報》報導，馬來西亞移民局24日、25日分別在雪蘭莪州史里肯邦安和森美蘭州芙蓉的7個地區進行突擊行動，共逮捕117人，其中包括賣淫女與10名本地看守員。

▲被逮人士中有多人沒有合法簽證。（圖／翻攝自中國報）



在本次的突襲行動中，移民局成功瓦解了2個賣淫集團，他們分別在按摩店和深夜娛樂中心暗中提供性服務。

被逮人員有51名越南人（48女3男）、21名孟加拉人（3女18男）、34名印尼女子以及1名尼泊爾男子。他們的年齡介於15歲至53歲。

移民局總監拿督魯斯林指出，被逮的外籍人士中僅19人擁有合法簽證，有22人逾期居留，其餘的都沒有合法簽證。而在圍捕行動中，還有外籍女子躲藏在暗格中，更有外籍顧客和本地看守員直接挑釁執法人員。

▲有應召妹偷偷躲進暗格以為不會被發現。（圖／翻攝自中國報）



移民局共查獲1部手機、1台平板電腦、23本越南護照、12本印尼護照、5本孟加拉護照、1本尼泊爾護照以及7055令吉的現金（約新台幣4.9萬元）。

被逮的賣淫女子在按摩院和深夜娛樂中心提供性服務，顧客可以根據名單挑選，每小時的服務費用從400令吉至900令吉（約新台幣2818至6340元）不等。