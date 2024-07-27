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法國鐵路遭縱火！奧運開幕前「交通癱瘓」　80萬人行程大亂

▲▼法國鐵路高速列車（TGV）被縱火，巴黎蒙帕納斯站（Gare Montparnasse）擠滿人潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國鐵路高速列車（TGV）被縱火，巴黎蒙帕納斯站（Gare Montparnasse）擠滿人潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

法國鐵路公司（SNCF）多條高速列車（TGV）路線，在奧運開幕日遭惡意縱火，導致鐵路交通大規模癱瘓，90%列車被迫改道或取消，至少80萬名旅客受影響，包括正要前往巴黎的運動員。

這些攻擊案件發生在26日凌晨，TGV大西洋、北部和東部路線因為火勢，導致大規模中斷。此外，南部弗爾吉尼（Vergigny）也差一點就被縱火，但鐵路公司職員及時遏止，嚇跑多名嫌犯。

法國交通部長韋格列特（Patrice Vergriete）表示，鐵路交通26日下午開始恢復。鐵路局官員也預期，大多數列車27日將恢復運行，但仍有可能延誤，一些中斷可能持續到28日。

美聯社報導，這些攻擊鎖定距離法國首都遙遠的偏遠地區，顯然是有組織的行動，試圖切斷從各方向進入巴黎的鐵路路線。幸好，目前未傳傷亡，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）也表示開幕式不受影響。

▲▼ 圖為法國巴黎里昂車站。（圖／路透）

▲巴黎里昂車站景象。（圖／路透）

法國政府尚未公開評論縱火案的幕後黑手與動機，目前也沒有人或組織宣稱犯案。總理艾塔爾（Gabriel Attal）形容這些攻擊是「預謀」並且「深思熟慮」的，情報單位已經動員追捕縱火犯。巴黎檢察官也展開國家調查，並稱這些犯行是威脅國家「根本利益」的財產破壞行為，最高可判20年有期徒刑。

巴黎過去10年一直是致命恐怖攻擊的目標，奧運期間每日部署3.5萬名警力，開幕式尖峰時刻更高達4.5萬人。

法國政府先前已經成功遏止數起破壞奧運的陰謀，還逮捕了一名俄籍男子。內政部長達馬南（Gerald Darmanin）透露，大約有1000人涉嫌代表外國勢力干預，而被禁止參加奧運，黑名單份子被懷疑是極左或極右政治極端份子、伊斯蘭激進份子，或者曾有重大犯罪紀錄。

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