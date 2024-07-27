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陸續搶通「受災封閉公路降至18處」　恢復通車日期曝

▲▼ 快訊／荖濃溪暴漲！明霸克露橋遭土石掩埋　雙向無法通行 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲明霸克露橋預計8月底搶通。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風遠離且今(27日)減弱為熱帶性低氣壓，但仍有18處公路路段受災、阻斷或封閉，根據公路局預估，台9線和仁至崇德路段預計7月30日下午17時搶通，明霸克露橋預計8月31日晚間22時搶通。

凱米重創省公路，今上午原有22處公路受災或封閉，由於4處受災路段陸續搶通，目前受災、阻斷、封閉等路段降至18處，其中預警性封閉路段為2處，受災阻斷路段為11處，受災但仍可單線通行路段為5處。

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公路局預估，花蓮縣秀林鄉台8線167K+700~184K+500天祥~太魯閣閣口，沿線落石災情，因現場持續降雨，預計今天下午17時開放，恢復施工管制；花蓮縣秀林鄉台9線154K+900~165K+700和仁至崇德路段，多處土石流阻斷，預計7月30日下午17時搶通。

此外，高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K那瑪夏至五里埔，0K+150、4K+150、6K+500、10K+200路基流失，預計8月4日下午18時搶通；高雄市桃源區台20線94K明霸克露橋鋼便橋A1端橋台引道沖毀40公尺，明霸克露橋遭土石掩埋約500公尺，無法通行，預計8月31日晚間22時搶通。

公路局表示，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

▲凱米強襲，蘇花公路多處坍塌、土石流。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲蘇花公路多處坍塌、土石流。（圖／記者王兆麟翻攝）

相關道路通阻訊息如下：

一、預警性封閉路段2處:
1.高雄市桃源區台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)，24日起已實施預警性封閉，俟勘災後狀況，評估開放時間。
2.嘉義縣水上鄉台82線25K~32K(水上至嘉義路段，(含中和交流道出口匝道)，25日起已實施全線封閉管制(含中和交流道出口匝道)視天候及嘉175線嘉義縣政府淤泥清除後再決定開放通行。

二、道路災阻路段11處:
1.宜蘭縣大同鄉台7甲線36K+600~36K+800(米摩登路段)，邊坡坍方阻斷，預計7/30-17時排除。
2.花蓮縣秀林鄉台8線167K+700~184K+500(天祥~太魯閣閣口)，沿線落石災情，因現場持續降雨，預計7/27-17時開放，恢復施工管制。
3.台中市和平區台8臨37線中橫便道(0K~24K)部分路段路基流失，預計7/28-17時搶通，夜間持續管制通行
4.花蓮縣秀林鄉台9線154K+900~165K+700 (和仁至崇德路段)，多處土石流阻斷，預計7/30-17時搶通。
5.南投縣水里鄉台16線24K+500(民和路段)，發生路基流失，雙向無法通行，預計7/29-18時排除。
6.高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋)，土石流掩埋，道路無法通行，預計7/31-17時搶通。
7.高雄市桃源區台20線94K明霸克露橋鋼便橋A1端橋台引道沖毀40公尺，明霸克露橋遭土石掩埋約500公尺，無法通行，預計8/31-22時搶通。
8.高雄市六龜區台27線20K+700(六津橋)，土石流，道路無法通行，預計7/31-18時搶通。
9.高雄市那瑪夏區台29線4K+500(達卡努瓦路段)，發生路基坍滑，道路無法通行，預計7/29-7時搶通。
10.高雄市大寮區台29線98K+550(河堤路二段)，路基下陷，道路無法通行，預計7/28-12時搶通。
11.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔)，0K+150、4K+150、6K+500、10K+200路基流失，預計8/4-18時搶通。

三、道路災情：5處
1.高雄市甲仙區台20線58K+500(甲仙路段)、66K+500、69K+050(荖濃路段) 路面下陷，單線雙向通行，預計7/31-18時搶通。
2.高雄市桃源區台20線85K(塔拉拉魯芙隧道西洞口)，洞口落石，單線雙向通行，預計7/31-18時搶通。
3.高雄市桃源區台20線99K+100(復興路段)，路基掏空，單線雙向通行，預計7/31-18時搶通。
4.高雄市旗山區台29線47K(小份尾路段)，道路下陷，單線雙向通行，預計7/31-18時搶通。
5.高雄市旗山區台29線78K+400~79K+950(旗南三路路段)，土石流，佔用南下車道，北上車道單線雙向通行，預計7/27-21時搶通。

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