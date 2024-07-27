法鐵路癱瘓！他「砸4.3萬搭小黃」直衝奧運開幕式：不讓妻女失望

▲奧運開幕式當天，法國鐵路大癱瘓，波爾多（Bordeaux）車站擠滿人潮。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

法國鐵路26日遭人惡意縱火，在奧運開幕式前幾個小時，導致全國鐵路交通大癱瘓。一名來自奈及利亞的父親，為了不讓妻女失望，竟然咬牙砸下1200歐元（約新台幣4.3萬元）搭計程車直衝巴黎，總算及時趕上開幕式。

BBC報導，49歲的科林斯（Collins Onyeukwu）帶著妻子與12歲及15歲的女兒，遠從奈及利亞拉各司（Lagos），來到法國看奧運。他透露，一家人3年前就開始計畫，要親自前往巴黎參加開幕式，未料26日抵達波爾多（Bordeaux）時，卻發現列車被取消了。

科林斯直言，當時場面非常混亂，不只是他們的班次被取消，而是「所有前往巴黎」的列車都被取消，「我們在問問題，但似乎沒人知道發生了什麼事。然後，我們從新聞上看到，鐵道上發生了某種危機」，就連車站員工也不知道，何時能夠恢復運行。

儘管波爾多到巴黎路程長達600公里，但6小時的車程還是來得及。為了不讓妻小失望，科林斯決定放手一搏，「我們租了一輛非常昂貴的計程車，但我的孩子想要看開幕式，所以我必須這麼做。」

▲巴黎里昂車站。（圖／路透）

法國鐵路公司（SNCF）高速列車（TGV）多條路線26日凌晨遭縱火，大西洋、北部和東部路線嚴重中斷，共計90%列車被迫改道或取消，至少80萬名旅客受影響，其中也包括正要前往巴黎的運動員。

法國交通部長韋格列特（Patrice Vergriete）表示，鐵路交通26日下午開始恢復。鐵路局官員也預期，大多數列車27日將恢復運行，但仍有可能延誤，一些中斷可能持續到28日。