巴黎奧運狂發「逾20萬個保險套」　性病檢測中心也進駐

▲巴黎奧運倒數4天登場。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

巴黎奧運倒數4天，來自各國的1萬4500名運動員及工作人員，都將抵達花都共襄盛舉。本屆主辦方宣布，將發放超過20萬個保險套，也會在現場設立多個性健康檢測中心。

CNN、衛報、太陽報報導，隨著各國代表隊抵達巴黎，今年的選手村將發放超過20萬個男用保險套、20萬個女用保險套、1萬個口交膜，供應商則是杜蕾斯（Durex），作為安全性行為的宣傳。

▲選手村位於巴黎北郊，起居室沒有安裝冷氣，遵循當局碳排政策。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，這已經成為奧運慣例，選手村數十年來都會提供大量免費避孕用品。1998年漢城奧運僅發放8500個保險套，2000年雪梨奧運則是7萬個、但事後追加2萬個，2016年里約奧運甚至發放了45萬個保險套，不僅打破紀錄，也包括首次發放的10萬個女性保險套。

即使是使用紙板床、被嘲諷為「反性愛」的東京奧運，也免費發放了16萬個保險套，但嚴格要求運動員不要使用，而是當成紀念品帶回家。

此前，奧運運動員在選手村上演「性愛盛宴」（sex-fest）的傳聞時有所聞。美國游泳選手拉克提 （Ryan Lochte）向ESPN透露，70至75%奧運選手會在比賽期間發生親密行為。美國足球員蘇露（Hope Solo）也爆料，她曾看過選手公然做愛，「運動員很極端。他們在接受訓練時，就像雷射光一樣專注，他們出去喝酒時，一喝就是20杯。」

1980年代英國田徑金牌選手湯普森（Daley Thompson）被問及此事時也說，「這是一個充滿荷爾蒙的地方，不是嗎？那裡的每個人都處於一生中最好的狀態。」