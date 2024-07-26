　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴黎奧運將登場！睽違百年主辦「耗資3200多億」　還有4大創舉

▲▼巴黎奧運塞納河開幕式26日即將登場。（圖／路透）

▲巴黎睽違百年舉辦奧運。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

巴黎奧運將於當地時間26日晚上7時30分（台灣時間27日凌晨1時半）正式登場，這是法國首都睽違100年再度主辦這場國際盛會，成本預估達到90億歐元（約新台幣3207億元），還有4大創舉引人關注。

開幕式

開幕式上，各國運動員及貴賓將乘船從塞納河（Seine River）順流而下6公里，在30萬名觀眾的關注下，為奧運拉開序幕，這也是開幕式首次在主場館之外的「戶外空間」舉行。

為此，塞納河周邊都被圍起來，居民必須獲取QR Code才能通行特定區域，由於影響周邊店家生意而招致批評，但當局表示，這些路障會在開幕式後拆除。

儘管開幕式藝術總監喬里（Thomas Jolly）透露，想要「展現法國的所有多樣性」，但外界對於活動細節所知甚少，一些人猜測，席琳狄翁和女神卡卡可能登台表演。

▼奧運聖火抵達馬賽港時，現場湧入15萬人共襄盛舉。（圖／路透）

▲▼巴黎奧運聖火於8日抵達馬賽港，現場湧入15萬人潮共襄盛舉。（圖／路透）

4大創舉

本屆奧運，除了是第一次在戶外舉行開幕式，也是第一次實現運動員性別平等，共計5250名男性與5250名女性參賽。

此外，今年首次推出新比賽項目「霹靂舞」（breaking），是一種源自於紐約市布朗克斯區（Bronx）的舞蹈。水上芭蕾也是第一次開放男性參加，不過今年剛好沒有男性運動員入選。

史上最環保

今年奧運成本預估90億歐元（約新台幣3207億元），巴黎展開大規模維安行動，隨時都有多達5000名的警察、士兵與雇傭警衛四處巡邏。

而主辦單位承諾舉辦「史上最環保」賽事，除了紙板床、不安裝冷氣、選手村餐廳多採用當地食材等，僅2座場館是新建的，包括水上運動中心與羽毛球暨體操運動館。

其他賽事則會在法蘭西體育場（Stade de France）、舉辦法國網球公開賽的羅蘭．加洛斯球場（Roland Garros）、巴黎大皇宮（Grand Palais）及協和廣場（Place de la Concorde）附近登場。

▼船隻在塞納河（Seine river）進行遊行彩排。（圖／路透）

▲▼巴黎奧運開幕式，船隻在塞納河（Seine river）進行遊行彩排。（圖／路透）

水質問題

塞納河預計舉行鐵人三項及開放水域賽事，不過水質依然堪憂。這條流經巴黎市中心的河流，已經因為水質問題，禁止游泳長達一世紀，而且截至6月的水質檢測，依然顯示大腸桿菌超標。對此，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）7月17日親自在河裡游泳，試圖證明水質安全。

此外，儘管馬克宏本周稍早宣布法國「準備好了」，一些巴黎網友卻在社群媒體上警告觀光客，當地過度擁擠、物價通膨、交通困難。

戰爭爭議

烏俄戰爭仍未停歇，俄羅斯與其盟友白俄羅斯，被禁止派遣運動員參賽。36名俄籍選手與24名白俄籍選手，將以「個人中立運動員」（Individual Neutral Athletes）身分出賽，選手出場時不會展示國旗或者播放國歌，也必須通過國際奧委會（IOC）的嚴格要求與審查，例如不積極支持戰爭。儘管如此，這個決定依然遭受批評。

選手村吃不到「薯條、酪梨、鵝肝醬」　巴黎奧運餐廳8大亮點一次看

單人床「防愛愛」絕招再現？巴黎奧運選手村開箱　主席：很好睡

 
ET快訊
「空氣標案」騙6500萬　林姿妙親信貪污重判12年
貨輪高雄外海沉沒！　發現1人陳屍沙灘
彰化一樓變「游泳池」！　她變飛魚跳水開游
快訊／內政部正式宣佈：高虹安今停職、邱臣遠代理
高雄停班課現逛街潮！　漢神巨蛋美食街塞爆
快訊／高虹安涉貪退黨　民眾黨最新回應
快訊／踢爆高虹安涉貪　林耕仁發聲
快訊／高虹安宣布「退出民眾黨！」：我會提上訴
快訊／水淹一夜！議員發300份包子、肉粽　驚見一具浮屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

收到自己的死亡證明　印度男抓狂「挾持師生狂刺3人」：我還活著

南韓政府：日本承諾反映完整歷史　佐渡金山有望成功入遺

玻利維亞地方政府宣布「緊急狀態」到年底　原因曝光

富士山河口湖「黑幕」升級了！棕網更堅固　還能防戳洞

奧運開幕剩12hrs！火辣大嫂團「7嬌點」搶先看　有人是名模和設計師

24歲女慢跑被3灰熊攻擊　「頭差點被咬爆」寵物犬和鯊魚夾救命

路邊狗狗「叼著一顆人頭」散步！　加州民眾嚇壞報警

沖繩宜野灣市長東京出差「暴斃旅館」！　幕僚驚見陳屍床上

川普：若伊朗暗殺我　盼美國讓它從地表消失

海邊拍照站上「死亡岩石」　加州男女遭大浪捲入海喪命

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

大雨連下5hrs溪水淹沒橋面　高雄人見水位高度喊不妙

高雄大樓車道變滑水道　電梯門一開小瀑布傾瀉

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

《大熊餐廳》艾美獎破紀錄23項入圍　「零負評神劇」第3季回歸！地獄廚房回來了

#凱米颱風 太強被吹歪　邊境犬出門下秒「滿臉驚恐」

收到自己的死亡證明　印度男抓狂「挾持師生狂刺3人」：我還活著

南韓政府：日本承諾反映完整歷史　佐渡金山有望成功入遺

玻利維亞地方政府宣布「緊急狀態」到年底　原因曝光

富士山河口湖「黑幕」升級了！棕網更堅固　還能防戳洞

奧運開幕剩12hrs！火辣大嫂團「7嬌點」搶先看　有人是名模和設計師

24歲女慢跑被3灰熊攻擊　「頭差點被咬爆」寵物犬和鯊魚夾救命

路邊狗狗「叼著一顆人頭」散步！　加州民眾嚇壞報警

沖繩宜野灣市長東京出差「暴斃旅館」！　幕僚驚見陳屍床上

川普：若伊朗暗殺我　盼美國讓它從地表消失

海邊拍照站上「死亡岩石」　加州男女遭大浪捲入海喪命

獨／十軍團到台中和平第一線勘災　願協助搶災救助受困居民

重機展／Honda「電子離合器車款」首度展出　650車系預告8月交付

強颱凱米肆虐花蓮農作損失慘重！　面積達740公頃...北區最嚴重

台積電重挫55元收924　台股大跌753點創史上第二大跌點

百貨撿到手機送服務台…2周後被通知「失主要告你」！ 李明川傻眼

凱米侵台休園3天　宜蘭童玩節明天重新開園

凱米豪雨沖出漂流木！花蓮男海邊撿「超粗紅檜」　涉侵占罪送辦

高雄豪雨成災前藍委嘲諷「蹭颱風假」　綠委籲道歉：不理性也不厚道

【廣編】台南夏威夷豆塔伴手禮網購名店　桃園開幕民眾搶購

使用無人機偷拍情蒐　加拿大奧運女足總教練遭停職

國際熱門新聞

女獄警「激戰男囚1小時」搞大肚子

防性愛床？跳水王子實測選手村「回收紙板床」

最古老超級木星　距地球僅12光年

颱風來襲油輪沉馬尼拉灣　菲國急防最大漏油災難

奈良鹿被踹影片曝光　日本警方出動了

YTR夫婦爽嗑生蠔竟「吃下致命病毒」1死1傷

中樂透4千多萬「吃光光」驚人蛻變曝

馬斯克變性女兒怒轟父「冷漠自戀」：太殘忍了

俄質疑澤倫斯基統治合法性：仍願與烏克蘭談判

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

全球航空、機場行李遺失率排名　台灣表現佳

男人買春5原因　應召妹：妻子要檢討

酒廠爆炸釀6死！鍋爐飛上天龍舌蘭流入河

越共總書記阮富仲國葬　民眾排隊弔唁「仲伯伯」

更多熱門

相關新聞

巴黎奧運中國代表隊奪金劍指六大項　歷屆236面金牌中佔192金

巴黎奧運中國代表隊奪金劍指六大項　歷屆236面金牌中佔192金

巴黎奧運於台灣時間明（27）日正式點燃戰火，對多數體育迷來說，全球好手角逐金牌的過程是最引人注目的焦點。根據外界預測分析，中美兩國的總金牌數將十分接近，競爭將格外激烈。在中國代表團方面，跳水、桌球、舉重、射擊、羽球與體操等六大項目將成為主要奪金標的，也將決定中國代表團在巴黎奧運的最終名次。

東奧慘痛教訓　喬科維奇「不住巴黎選手村」

東奧慘痛教訓　喬科維奇「不住巴黎選手村」

莎莉賽隆希臘女神

莎莉賽隆希臘女神

巴黎奧運將登場　澳洲金牌選手裝備失竊

巴黎奧運將登場　澳洲金牌選手裝備失竊

背了16年！巴黎再現北京奧運後背包

背了16年！巴黎再現北京奧運後背包

關鍵字：

巴黎奧運開幕式

讀者迴響

熱門新聞

5縣市逆轉「今改停班停課」

即／A助理費46萬　高虹安一審判7年4月

台中沙鹿泡在水裡　超商內部整片水

9縣市12地區明放颱風假！　全台「停班課懶人包」一次看

快訊／顏寬恒涉貪！一審判決出爐

高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照對比

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

凱米減弱變瘦！前腳剛走又有熱帶擾動發展

逆轉再逆轉！全台停班課懶人包看這裡

「防洪板」實戰影片！　隔出高雄2個世界

地下室變滯洪池！水淹3樓高800汽機車

高雄淹水退去「滿地都是活魚」　網曝不撿造成1可怕後果

「淹成水世界」彰化照常上班上課　縣長被罵翻

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

更多

最夯影音

更多

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

大雨連下5hrs溪水淹沒橋面　高雄人見水位高度喊不妙

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面