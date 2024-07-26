巴黎奧運將登場！睽違百年主辦「耗資3200多億」　還有4大創舉

▲巴黎睽違百年舉辦奧運。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

巴黎奧運將於當地時間26日晚上7時30分（台灣時間27日凌晨1時半）正式登場，這是法國首都睽違100年再度主辦這場國際盛會，成本預估達到90億歐元（約新台幣3207億元），還有4大創舉引人關注。

開幕式

開幕式上，各國運動員及貴賓將乘船從塞納河（Seine River）順流而下6公里，在30萬名觀眾的關注下，為奧運拉開序幕，這也是開幕式首次在主場館之外的「戶外空間」舉行。

為此，塞納河周邊都被圍起來，居民必須獲取QR Code才能通行特定區域，由於影響周邊店家生意而招致批評，但當局表示，這些路障會在開幕式後拆除。

儘管開幕式藝術總監喬里（Thomas Jolly）透露，想要「展現法國的所有多樣性」，但外界對於活動細節所知甚少，一些人猜測，席琳狄翁和女神卡卡可能登台表演。

▼奧運聖火抵達馬賽港時，現場湧入15萬人共襄盛舉。（圖／路透）

4大創舉

本屆奧運，除了是第一次在戶外舉行開幕式，也是第一次實現運動員性別平等，共計5250名男性與5250名女性參賽。

此外，今年首次推出新比賽項目「霹靂舞」（breaking），是一種源自於紐約市布朗克斯區（Bronx）的舞蹈。水上芭蕾也是第一次開放男性參加，不過今年剛好沒有男性運動員入選。

史上最環保

今年奧運成本預估90億歐元（約新台幣3207億元），巴黎展開大規模維安行動，隨時都有多達5000名的警察、士兵與雇傭警衛四處巡邏。

而主辦單位承諾舉辦「史上最環保」賽事，除了紙板床、不安裝冷氣、選手村餐廳多採用當地食材等，僅2座場館是新建的，包括水上運動中心與羽毛球暨體操運動館。

其他賽事則會在法蘭西體育場（Stade de France）、舉辦法國網球公開賽的羅蘭．加洛斯球場（Roland Garros）、巴黎大皇宮（Grand Palais）及協和廣場（Place de la Concorde）附近登場。

▼船隻在塞納河（Seine river）進行遊行彩排。（圖／路透）

水質問題

塞納河預計舉行鐵人三項及開放水域賽事，不過水質依然堪憂。這條流經巴黎市中心的河流，已經因為水質問題，禁止游泳長達一世紀，而且截至6月的水質檢測，依然顯示大腸桿菌超標。對此，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）7月17日親自在河裡游泳，試圖證明水質安全。

此外，儘管馬克宏本周稍早宣布法國「準備好了」，一些巴黎網友卻在社群媒體上警告觀光客，當地過度擁擠、物價通膨、交通困難。

戰爭爭議

烏俄戰爭仍未停歇，俄羅斯與其盟友白俄羅斯，被禁止派遣運動員參賽。36名俄籍選手與24名白俄籍選手，將以「個人中立運動員」（Individual Neutral Athletes）身分出賽，選手出場時不會展示國旗或者播放國歌，也必須通過國際奧委會（IOC）的嚴格要求與審查，例如不積極支持戰爭。儘管如此，這個決定依然遭受批評。

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