海運因颱風連4天停航　空運火力全開「今投入逾300架次」

▲民航局協調軍機支援離島疏運。（圖／民航局提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風影響海象，海運交通船連4天停航，離島運輸仍僅能仰賴空運，東部陸上交通也中斷，為加速疏運颱風後欲返台旅客，交通部民航局持續協調航空公司調度運能，並請求軍方支援軍機疏運，今日估計可投入逾300架次，提供座位數逾2萬4千個，海空搭配下預計下周一可紓解滯留旅客。

凱米颱風雖已遠離，但因颱風外圍環流影響，海象仍不適合航行，離島運輸仍無法透過船舶，連續兩日僅能仰賴先恢復運轉的空運，國籍航空公司昨日與今日將能調度之運能投入國內線，軍方也適時支援軍機，連續兩日，空運投入之運能均超過300架次。

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民航局指出，颱風過後，航空公司積極配合加大運能，軍方也調度軍機支援，26日包括軍機、加班機，空運投入架次達312架次，提供座位數超過2萬6千個；27日空運仍有304架次，提供座位數近2萬5千個。相較7月國內線班表平均每日約252架次、提供約2萬個座位，兩天增加的座位數超過1萬個。

由於26日受到凱米外圍環流干擾，金門午後才斷斷續續恢復航班起降，馬祖全天無法起降，澎湖亦有短暫不適航天候，實際執行201架次，疏運旅客近1萬6千人次，其中，澎湖在軍機支援下，疏運旅客逾1萬3千人次。

民航局評估，颱風期間航班取消、海運停駛而轉移的旅客，仍無法短時間內消化，幸好今天天氣已有好轉，軍方也繼續支援5架軍機，且早上即開始投入，全天規劃飛航26架次。加上民航局原本規劃的航班與加班機，今天疏運的旅次應能比昨天更多。

▲民航局協調軍機支援離島疏運。（圖／民航局提供）

民航局長何淑萍表示，此次颱風後的疏運與平常的連假疏運不同，旅客行程、航空公司的航班規劃都有極大變動，因颱風停航越久，後續的遞延效果就越大。她很感謝軍方與航空公司這幾天都傾盡全力協助疏運，也提醒同仁，行程受影響的旅客也都很辛苦，要盡力服務與照顧旅客，旅客各種建議，民航局也會虛心接受。

民航局表示，今日因金門小三通恢復，澎湖則有花火節結束後尚待紓解的旅客，在海運恢復前，空運仍會相當吃緊。目前軍方已經提供極大協助，後續民航局會繼續請航空公司設法增加運能，考量天候仍未完全穩定，請旅客出發前務必先向航空公司確認航班動態。