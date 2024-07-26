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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍總動員救災　道路清淤、樹木分解加速道路恢復

▲▼國防部長顧立雄視導凱米颱風後續救災狀況。（圖／國防部提供）

▲國防部長顧立雄視導凱米颱風後續救災狀況。（圖／國防部提供）

記者杜冠霖／台北報導

「凱米」颱風挾帶大雨，造成南部地區災情嚴重。國軍官兵第一時間投入防救災工作，第四作戰區今（26日）仍持續派遣兵力及各式救災機具，深入地方進行災後復原任務，並與鄉鎮公所清潔隊、居民共同執行排水、道路清淤及路樹倒塌清理等作業。國防部長顧立雄也南下屏東地區，視導駐軍救災進度，慰勉官兵辛勞，肯定大家的努力與付出，早日讓民眾恢復正常生活。

第四作戰區表示，針對各縣市主要幹道及嚴重積水地區，持續調派抽水機等機具，救災兵力與鄉鎮公所清潔隊人員共同協助下，執行道路清淤、倒塌樹木分解、低窪地區排水及廢棄物清理等工作，儘快恢復道路暢通，協力各縣市恢復市容，讓民眾儘快回到正常的生活。

國防部長顧立雄上午先後前往屏東縣佳冬鄉、林邊鄉、東港鎮等地，在不影響部隊救災工作的情況下，現地簡要聽取救災任務概況，對於官兵不辭辛勞，投入復原家園的愛民助民表現，予以肯定與嘉許。

視導期間，也一一慰勉在場官兵，感謝他們積極協助地方政府與居民恢復正常生活，期勉幹部在安全第一的原則下執行任務，並且要妥善照顧官兵，給予弟兄姐妹必要支援，使任務得以遂行。顧立雄也親自向他們致上誠摯謝意，他表示，因為官兵的努力付出，讓地方民眾深刻感受到國軍時刻與民眾在一起。

▲▼國防部持續救災工作。（圖／國防部提供）

▲▼國防部持續救災工作。（圖／國防部提供）

▲▼國防部持續救災工作。（圖／國防部提供）

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