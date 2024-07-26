高雄幾乎泡水裡「卻找不到黃捷」！　議員：她在台灣也沒什麼用

▲凱米颱風重創高雄，黃捷卻遭質疑未到災區勘災。（圖／翻攝賴清德臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

凱米颱風夾帶豪雨橫掃台灣中南部，其中高雄更是慘淹大水，成為重災區。然而，民進黨立委黃捷卻遭質疑未到災區勘災。即使今（26）日上午總統賴清德前往高雄勘災，黃捷也未現身。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，黃捷在不在台灣不是問題，「她即便在台灣也沒有什麼用」。

根據《中天新聞網》報導，有高雄市民質疑黃捷未到災區勘災，記者撥打黃捷手機卻直接轉進語音信箱，傳訊息已讀不回，服務處電話也沒人聽，服務處鐵門也是鎖上未開。

國民黨智庫副執行長凌濤也發文協尋黃捷，質疑「『被政治耽誤的鎖匠』黃捷到底去哪裡了？當時把韓國瑜市長罵爆，陳其邁難道就好棒棒？消失的黃捷，就代表綠營網紅民代的雙重標準！」

▲高雄市多名立委今天上午陪同總統賴清德勘災、關心災民，現場卻獨缺黃捷 。（圖／賴清德、陳其邁臉書）

游淑慧今天下午則在臉書發文表示，「放過黃捷吧！颱風天，黃捷在不在台灣不是問題，沒有什麼好找的；她即便在台灣，她即便是執政黨立委，她也沒有什麼用啊」。

游淑慧進一步指出，民意代表在不在現場都不影響救災，重點是行政官員和救災行政體系。政治人物趴趴走擺拍救災照或在臉書上發文，其實並不鼓勵，說不定自己還要被救。

游淑慧表示，因此黃捷颱風天在不在其實真的不重要。只是她會被點名搜尋的原因是平常在立法院闖門、打架、罵人，這種不務正業時她都在，而在高雄災情慘重時卻不見人影，反差太大。

針對外界質疑，黃捷今天上午在臉書發文稱，昨晚鼓山、苓雅的里都還在抽水，「我們團隊」同仁深夜急忙到前金區公所借抽水機，與每個里長們互相支援，大家都辛苦了，徹夜難眠，希望能盡快恢復正常生活。她也強調，「自己的團隊」在凱米颱風期間從早到晚都在地方奔波，救災不分藍綠，人命關天的時刻，此時對高雄噴政治口水，真的大可不必。