高雄百輛泡水機車塞爆車行！超慘畫面曝　業者：叫不到拖吊車

記者陳宏瑞／高雄報導

凱米颱風造成高雄市區大淹水，不少汽機車都被泡在水中，車主在颱風走後開始善後，《ETtoday新聞雲》直擊仁武區澄觀路上一家機車行，門口被上百台機車塞爆，車行師傅從一大早手就沒停過，老闆說根本忙不過來，每台車都要拆開才知道有多嚴重；而泡水汽車則更慘，有業者說現在「根本叫不到拖吊車」，不然就是加價，而且有些修車廠自己也成了受災戶，損失慘重。

▲大批泡水車塞爆機車行。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲大批泡水車塞爆機車行。（圖／記者陳宏瑞攝）

在澄觀路上的這家機車行，門口放滿了待修的機車，甚至已經排到隔壁鄰居的馬路上，還不斷有人推著機車來修，老闆電話接到手軟，而修車師傅從一大早就開始忙，每台泡水機車都必須拆開檢查，才知道哪些地方該修？老闆說不知道需要多少時間。

▲修車師傅的手沒停過。（圖／記者陳宏瑞攝）

汽車修理廠也不好過，方姓業者的汽修廠本身也是受災戶，淹水將近30公分，有些器材都泡在水中，所幸客人的車都可以用千斤頂頂高，所以沒有受災，但方老闆表示，一大早就接到許多車主的求救電話，但現在根本「叫不到拖吊車」，不然就是要加價，他們也實在無能為力，車主恐怕必須自己想辦法把車弄到汽修廠。

▲▼汽修廠湧進許多車子來檢查。（圖／記者陳宏瑞攝）

仁武澄觀路上的另一家汽修廠則是車子進進出出，不少車主直接開著車來「檢查」一下，車主表示車子在地下室有稍微「浸到水」，但因為無法確定水淹多高，因此雖然車子還能發動行駛，但還是開來汽修廠檢查一下比較安心。