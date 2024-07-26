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社會 社會焦點 保障人權

3艘貨輪擱淺屏東海岸！縣府備妥攔油索　緊急應變嚴防油污洩漏

▲貨輪擱淺東港海域 。（圖／屏東縣政府提供）

▲貨輪擱淺東港海域 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

強颱凱米造成三艘貨輪擱淺屏東海岸，周春米縣長26日至東港視察擱淺在外海的喀麥隆籍吉娜（GINAN）貨輪，目前3艘貨輪雖暫無油污傳出，縣府環保局已備妥攔油索、吸油棉、汲油等設備，可於第一時間啟動緊急應變避免造成污染。

▲貨輪擱淺東港海域 。（圖／屏東縣政府提供）

▲貨輪擱淺東港海域 。（圖／屏東縣政府提供）

周春米縣長26日下午到沿海地區視察。擱淺在屏東縣外海共有3艘貨輪，由北到南分別為東港外海的蒙古籍巴西亞（BASIA）、喀麥隆籍吉娜（GINAN）2艘，以及枋山外海印尼籍伊莉安娜（IRIANA）1艘，所幸人船均安，船體也沒有破損情形，航港局已要求船方天候好轉時，安排抽油降低污染風險並儘速移除船體。

周縣長至東港大鵬灣青洲遊憩區視察擱淺的麥隆籍吉娜（GINAN）貨輪，與交通部航港局了解狀況。雖然海象仍然不佳，還好沒有油污染傳出，目前海巡署派員在岸邊定時定點巡邏觀察，注意船體有無傾斜或移動情形。

但為因應可能帶來的油污洩漏威脅，航港局已要求貨輪關閉油櫃，避免燃油洩漏，縣府環保局也整備緊急應變物資，包括攔油索、吸油棉、汲油設備等，萬一發生油品洩漏時，即可立即啟動緊急應變。周縣長請環保局密切掌握貨輪狀態，務必維護海岸生態，不要造成環境污染。

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