恐怖暴雨釀高雄大淹水　陳其邁曝數據：超過200年防洪頻率

▲恐怖暴雨釀高雄大淹水，陳其邁曝數據：已超過「200年防洪頻率」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受凱米暴風圈及其外圍螺旋雨帶環流影響，前兩日高雄山區累積雨量破千毫米，已超過莫拉克颱風等級，高雄淹水災情慘重。高雄市長陳其邁今（26）日說明，昨天市內滯洪池與相關區域排水設計，都已經達到飽和點，以楠梓跟仁武為例，就已經超過了200年的防洪頻率，在岡山、橋頭部分也超過了100年的防洪頻率，未來要因應這種非常大的新型態氣候改變，做出對應策略調整。

▲陳其邁表示，未來要因應這種非常大的新型態氣候改變，做出對應策略調整。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁指出，凱米颱風帶來的單日山區超過1400毫米、平地高達967毫米的降雨量，已超過莫拉克及凡那比颱風的紀錄。美濃地區在下游旗山溪因為雨勢過大而導致滿水位，上游美濃湖又因山區野溪匯流、瞬間大量雨水匯入造成溢堤，導致下游市區積淹水情況。感謝中央前瞻治水建設擴大上游區域在地滯洪，這次美濃淹水面積減少、退水較以往迅速迅速。

針對市區治水的部分，陳其邁表示，昨天市內滯洪池與相關區域排水設計都已經達到飽和點，以楠梓跟仁武為例，就已經超過了200年的防洪頻率，在岡山、橋頭部分也超過了100年的防洪頻率，未來要因應這種非常大的新型態氣候改變，做出對應策略調整。

由於旗山溪滿水位、美濃湖溢堤，高雄市長陳其邁今早陪同總統賴清德前往美濃勘災、視察農損，立法委員賴瑞隆、許智傑、邱議瑩及林岱樺亦到場陪同視察。

陳其邁首先感謝總統第一時間來到高雄受災面積最大、積淹水也嚴重的美濃，並期盼中央體恤災民，對於淹水災戶、車輛加碼補助，且針對農損全品項從寬從速救助，與地方一同協助災民減輕負擔，盡速進行重建工作，恢復正常生活。

▲高雄市長陳其邁今早陪同總統賴清德前往美濃勘災、視察農損。（圖／記者賴文萱翻攝）

總統賴清德表示，這次凱米颱風雖路徑偏北卻重創中南部，中央會編列預算大力協助受災縣市減輕颱風對民眾財產損失、對農民作物災害帶來的衝擊，依照高雄市府的建議，全台灣淹水50公分以上受災戶，中央每戶補助2萬元，連同高雄市府1.5萬元補助，共計每戶慰助金3.5萬元。

若為中低收入戶身分，中央再加發1萬元，共計4.5萬元。而50公分以下淹水戶，市府補助5000元；若是中低收入戶，中央加碼1萬元，共1.5萬元。

▲賴清德表示，中央會編列預算大力協助受災縣市減輕颱風對民眾財產損失、對農民作物災害帶來的衝擊。（圖／記者賴文萱翻攝）

農損部分將以農業部主動公告天氣參數型、全區全品項、從速從簡從優認定救助，提供低利貸款並研議半年免息，及未來的有機肥料補貼，並推廣農業天然災害保險，中央地方皆義不容辭地與農民站在一起，全力協助農民恢復農作及生活。

賴清德強調，全台灣應因地制宜總和性的治水，無論河川整治、滯洪池的開闢或是抽水站、抽水機的建置，甚至必須考量地形用重力來排水，顯現堤防重要性，通盤考量才能因應未來極端氣候的變化。

他肯定高雄市府團隊本次充分掌握氣象資訊，預先做好防災、減災、避災的種種工作，並承諾鼎力支持高雄所需的治水預算，他也感謝中央各部會、軍方及台電、自來水公司等相關國營單位，全力投入救災工作，與中央地方政府充分合作，把颱風帶來的災損降至最低，協助民眾盡速回到日常生活。