　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恐怖暴雨釀高雄大淹水　陳其邁曝數據：超過200年防洪頻率

▲▼恐怖暴雨釀高雄大淹水，陳其邁曝數據：已超過「200年防洪頻率」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲恐怖暴雨釀高雄大淹水，陳其邁曝數據：已超過「200年防洪頻率」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受凱米暴風圈及其外圍螺旋雨帶環流影響，前兩日高雄山區累積雨量破千毫米，已超過莫拉克颱風等級，高雄淹水災情慘重。高雄市長陳其邁今（26）日說明，昨天市內滯洪池與相關區域排水設計，都已經達到飽和點，以楠梓跟仁武為例，就已經超過了200年的防洪頻率，在岡山、橋頭部分也超過了100年的防洪頻率，未來要因應這種非常大的新型態氣候改變，做出對應策略調整。

▲▼恐怖暴雨釀高雄大淹水，陳其邁曝數據：已超過「200年防洪頻率」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁表示，未來要因應這種非常大的新型態氣候改變，做出對應策略調整。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁指出，凱米颱風帶來的單日山區超過1400毫米、平地高達967毫米的降雨量，已超過莫拉克及凡那比颱風的紀錄。美濃地區在下游旗山溪因為雨勢過大而導致滿水位，上游美濃湖又因山區野溪匯流、瞬間大量雨水匯入造成溢堤，導致下游市區積淹水情況。感謝中央前瞻治水建設擴大上游區域在地滯洪，這次美濃淹水面積減少、退水較以往迅速迅速。

針對市區治水的部分，陳其邁表示，昨天市內滯洪池與相關區域排水設計都已經達到飽和點，以楠梓跟仁武為例，就已經超過了200年的防洪頻率，在岡山、橋頭部分也超過了100年的防洪頻率，未來要因應這種非常大的新型態氣候改變，做出對應策略調整。

由於旗山溪滿水位、美濃湖溢堤，高雄市長陳其邁今早陪同總統賴清德前往美濃勘災、視察農損，立法委員賴瑞隆、許智傑、邱議瑩及林岱樺亦到場陪同視察。

陳其邁首先感謝總統第一時間來到高雄受災面積最大、積淹水也嚴重的美濃，並期盼中央體恤災民，對於淹水災戶、車輛加碼補助，且針對農損全品項從寬從速救助，與地方一同協助災民減輕負擔，盡速進行重建工作，恢復正常生活。

▲▼恐怖暴雨釀高雄大淹水，陳其邁曝數據：已超過「200年防洪頻率」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁今早陪同總統賴清德前往美濃勘災、視察農損。（圖／記者賴文萱翻攝）

總統賴清德表示，這次凱米颱風雖路徑偏北卻重創中南部，中央會編列預算大力協助受災縣市減輕颱風對民眾財產損失、對農民作物災害帶來的衝擊，依照高雄市府的建議，全台灣淹水50公分以上受災戶，中央每戶補助2萬元，連同高雄市府1.5萬元補助，共計每戶慰助金3.5萬元。

若為中低收入戶身分，中央再加發1萬元，共計4.5萬元。而50公分以下淹水戶，市府補助5000元；若是中低收入戶，中央加碼1萬元，共1.5萬元。

▲▼恐怖暴雨釀高雄大淹水，陳其邁曝數據：已超過「200年防洪頻率」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賴清德表示，中央會編列預算大力協助受災縣市減輕颱風對民眾財產損失、對農民作物災害帶來的衝擊。（圖／記者賴文萱翻攝）

農損部分將以農業部主動公告天氣參數型、全區全品項、從速從簡從優認定救助，提供低利貸款並研議半年免息，及未來的有機肥料補貼，並推廣農業天然災害保險，中央地方皆義不容辭地與農民站在一起，全力協助農民恢復農作及生活。

賴清德強調，全台灣應因地制宜總和性的治水，無論河川整治、滯洪池的開闢或是抽水站、抽水機的建置，甚至必須考量地形用重力來排水，顯現堤防重要性，通盤考量才能因應未來極端氣候的變化。

他肯定高雄市府團隊本次充分掌握氣象資訊，預先做好防災、減災、避災的種種工作，並承諾鼎力支持高雄所需的治水預算，他也感謝中央各部會、軍方及台電、自來水公司等相關國營單位，全力投入救災工作，與中央地方政府充分合作，把颱風帶來的災損降至最低，協助民眾盡速回到日常生活。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
暴雨狂炸「樓梯變瀑布」！　騎車上班全泡水裡
快訊／「紅色」大豪雨來襲！　11縣市豪大雨特報
快訊／小吳「一開始就知有奶精」鞠躬道歉　哽咽認了：沒想要騙
一張圖回顧歷屆立委犯罪史　有無褫奪公權攸關立委解職否
快訊／溪水暴漲！明霸克露橋遭土石掩埋500m　雙向無法通行
主動打給陳其邁　盧秀燕：全島一命，大家應互相幫忙
狂風暴雨又來了！土石崩落壓民宅　居民撤離
快訊／大雷雨轟南部！台南、嘉義10區淹水警戒
顏寬恒免停職！　內政部曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

聲明舉「綠營2案」幫高虹安抱屈　民眾黨：顯見標準天壤之別

恐怖暴雨釀高雄大淹水　陳其邁曝數據：超過200年防洪頻率

圖／一張圖回顧歷屆立委犯罪史　有無褫奪公權攸關立委解職否

顏寬恒涉貪遭重判　藍議員：顏家經濟不需這樣做

律師分析高虹安涉貪判決　肯定司法「具三大正向法律意義」

前瞻治水花884億高雄仍大淹水　她質疑賴清德：治國已失去方寸

立委免停職！顏寬恒判決無涉賄選　內政部：不適用選罷法

顏寬恒貪污偽造文書判8年　國民黨團：支持提起上訴、捍衛從政決心

高虹安爆「在鴻海一年賺1000萬」　雞排妹：栽培多年一場空

柯建銘讚新竹可重新出發　點名藍白「護航高虹安」3大咖出來面對

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

大雨連下5hrs溪水淹沒橋面　高雄人見水位高度喊不妙

高雄大樓車道變滑水道　電梯門一開小瀑布傾瀉

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

《大熊餐廳》艾美獎破紀錄23項入圍　「零負評神劇」第3季回歸！地獄廚房回來了

#凱米颱風 太強被吹歪　邊境犬出門下秒「滿臉驚恐」

聲明舉「綠營2案」幫高虹安抱屈　民眾黨：顯見標準天壤之別

恐怖暴雨釀高雄大淹水　陳其邁曝數據：超過200年防洪頻率

圖／一張圖回顧歷屆立委犯罪史　有無褫奪公權攸關立委解職否

顏寬恒涉貪遭重判　藍議員：顏家經濟不需這樣做

律師分析高虹安涉貪判決　肯定司法「具三大正向法律意義」

前瞻治水花884億高雄仍大淹水　她質疑賴清德：治國已失去方寸

立委免停職！顏寬恒判決無涉賄選　內政部：不適用選罷法

顏寬恒貪污偽造文書判8年　國民黨團：支持提起上訴、捍衛從政決心

高虹安爆「在鴻海一年賺1000萬」　雞排妹：栽培多年一場空

柯建銘讚新竹可重新出發　點名藍白「護航高虹安」3大咖出來面對

快訊／雨還沒停！大雷雨擴大轟8縣市　劇烈降雨1小時

為何只有小吳拍片道歉！　紀卜心3度認錯揭「沒露面」原因

指定賣場驚現助消化代謝好物！網友分享：93%有感回購*！

貨櫃船運價持續下跌　SCFI今日跌95點、跌幅2.67%

Energy牛奶昔撕衣影片被翻出！　半裸大秀「健壯身材」引網暴動

柯震東「繪畫實力曝光」！親曬素描作品　2.2萬人朝聖：太有才

北臺灣今夏最盛大校園社團聯合展演　竹縣青年活力四射令人驚艷

中信金新人事案！高麗雪升金控總座　陳佳文轉銀行董座

颱風凱米過境！福州海灘「遍地生蠔」　大批民眾帶水桶趕海

首約美魔女就要「牽手+交往」　科技男偷翻信箱...還在警局自拍

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

政治熱門新聞

「淹成水世界」彰化照常上班上課　縣長被罵翻

警告「放2天颱風假400億蒸發」被圍剿！　郭正亮反擊：桃園該放嗎

是否放颱風假　北北基桃曝最優先考量

快訊／顏寬恆涉貪遭判7年10月　國民黨：支持上訴捍衛清白

強颱凱米重創南台灣　賴清德宣布：全國淹水50公分每戶補助2萬

快訊／內政部正式宣佈：高虹安今停職　邱臣遠代理

顏寬恒、高虹安重判7年！　藍綠白大咖都難逃「打貪重拳」

幕後／柯文哲「沙盤推演」高虹安案

放2天颱風假「400億蒸發」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

高虹安涉貪退黨　民眾黨支持捍清白

踢爆高虹安涉貪　他發16字：天道輪迴

高虹安爆「在鴻海一年賺1000萬」　雞排妹：栽培多年一場空

顏寬恒宣判出爐！　顏家父子從「立委交棒」會走到「相同劇本」嗎？

陳其邁親曝和盧秀燕「通電話」

更多熱門

相關新聞

高雄開挖建案遇水劫「安全無虞？」　結構技師曝復工關鍵

高雄開挖建案遇水劫「安全無虞？」　結構技師曝復工關鍵

颱風凱米帶來暴雨，高雄市昨日淹水嚴重，多區在雨勢漸歇後水漸漸消退，也有正在興建中的大型建案，剛好在進行地下室施工，出現短暫積水現象，結構技師表示，可透過觀測儀器檢測，若數據回到安全值，大樓就能繼續動工。

快訊／荖濃溪暴漲！明霸克露橋遭土石掩埋500m

快訊／荖濃溪暴漲！明霸克露橋遭土石掩埋500m

大雷雨轟南部！台南、嘉義10區淹水警戒　2區列一級

大雷雨轟南部！台南、嘉義10區淹水警戒　2區列一級

「訕笑北部淹水黑史」被挖出！　孟買春秋：我是嘲諷張善政而非天災

「訕笑北部淹水黑史」被挖出！　孟買春秋：我是嘲諷張善政而非天災

前瞻治水花884億高雄仍大淹水　她質疑賴清德：治國已失去方寸

前瞻治水花884億高雄仍大淹水　她質疑賴清德：治國已失去方寸

關鍵字：

高雄淹水防洪氣候變遷救災

讀者迴響

熱門新聞

5縣市逆轉「今改停班停課」

即／A助理費46萬　高虹安一審判7年4月

台中沙鹿泡在水裡　超商內部整片水

快訊／顏寬恒涉貪！一審判決出爐

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

9縣市12地區明放颱風假！　全台「停班課懶人包」一次看

高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照對比

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

「淹成水世界」彰化照常上班上課　縣長被罵翻

地下室變滯洪池！水淹3樓高800汽機車

凱米減弱變瘦！前腳剛走又有熱帶擾動發展

「防洪板」實戰影片！　隔出高雄2個世界

逆轉再逆轉！全台停班課懶人包看這裡

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

高雄淹水退去「滿地都是活魚」　網曝不撿造成1可怕後果

更多

最夯影音

更多

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

大雨連下5hrs溪水淹沒橋面　高雄人見水位高度喊不妙

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面