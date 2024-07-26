東部鐵公路中斷　新台馬輪周日起「蘇澳－花蓮」免費人車疏運

▲航港局啟動新台馬輪海運備援，協助載運車輛和旅客。（示意圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風重創花蓮鐵公路，台鐵和台9線蘇花公路多處發生坍方及土石流，其中和仁至崇德路段有3處嚴重坍方，連帶影響台鐵搶修進度。航港局長葉協隆宣布，已緊急調度新台馬輪，可載運45部小客車、642名旅客，周日（28日）起到30日投入疏運。

葉協隆表示，蘇花鐵公路多處坍方，交通部長李孟諺責成航港局緊急調派船舶協助東部疏運，28日上午8點起將啟動海運備援機制，已緊急調度新台馬輪協助蘇澳到花蓮間疏運，可載運45部小客車及642名旅客。

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葉協隆指出，規劃周日開始啟動海運備援，主要考量颱風後外圍環流影響，影響周邊海象，今日及明日因海象不佳、未達適航條件，為爭取疏運時效，經過專業單位海象評估，最早適航時段為本周日，是安全適航的時間點，明日開始受理民眾登記。

航港局表示，蘇澳往花蓮預計28日上午8點開航，請預約民眾提早1個半小時前報到，即上午6時30分；花蓮往蘇澳預計下午1時30分開航，亦請民眾提早1個半小時前報到，即中午12時。

葉協隆說明，此次提供便民新服務，預約作業不用親自到港口登記，只要到航港局官方Line帳號登記，就可以完成登記程序，另也有蘇澳港和花蓮港專線提供詢問服務；Line登記需提供登船日期、姓名、身分證字號和託運車號、聯絡手機、車輛種類等，會依照人員車輛登記順序安排，如果有託運車輛需求，要有駕駛隨行，目前不受理僅託運車輛、沒有隨行駕駛的服務，因為車輛涉及保管，且要有人駕駛登船和離船。

▲交通部航港局長葉協隆。（圖／記者李姿慧攝）

葉協隆強調，目前規劃自28日、29日、30日等3天，每趟次開放6台大客車，30台小客車、8台機車和候補10台小客貨預約登記，臥鋪和座位可搭載642人，29日和30日受潮汐影響，開航時間可能不同，提醒民眾要留意官網公布資訊。

為方便沒有託運車輛的旅客搭乘，純客運旅客將提供蘇澳火車站到蘇澳港、花蓮火車站到花蓮港等大客車接駁，每半小時一班，滿車就開車，兩邊接駁安排5部大客車，接駁能量充裕。

葉協隆說明，蘇澳到花蓮航程約2個半小時到3小時，該服務沒有收費，主要是因為天然災害影響鐵公路中斷的災害應變，提供免費海運服務，3天後將視鐵公路修復狀況，滾動式檢討是否延長服務。

由於29日下周一和30日下周二有熱帶系統逼近台灣附近，是否會影響海運備援，葉協隆表示，目前預估暫時還是符合新台馬輪開航條件，目前開航服務預估3天，若有變動會在官網公告。

航港局說明，有關新臺馬輪搭乘船舶及託運車輛相關訊息，以及LINE官方登記帳號，將於今日下午6時前公布於該局官網【蘇花海運備援資訊專區】，有需要的民眾可多加利用。