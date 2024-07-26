台鐵7／29搶通北迴小清水溪橋東線行車　　八掌溪橋8／1搶通單線

▲台鐵小清水溪橋西正線被沖毀，鋼軌懸空。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵崇德到和仁3處遭土石淹沒鋼軌，今到3天內陸續搶通；小清水溪橋沖毀，重建估5個月，今評估後，預計7月29日搶通，採東線單線雙向行車開出首班車；西線八掌溪橋南橋台路基掏空，預估8月1日搶通東線開出首班車，採單線雙向行車。

台鐵公司表示，凱米颱風豪雨影響，7月26日除北迴線和平=花蓮間及縱貫線嘉義=新營間尚有路線受損未能通車，其餘路段恢復正常行駛；惟因受路線中斷影響，本公司將視災害情形，機動調整營運計畫。

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路線災損情況，台鐵公司表示，北迴線和仁=崇德間K48+500、K56+620及K56+800受土石流影響，淹沒東西正線軌道各約250公尺，土石方量約2萬1500立方公尺；另北迴線和仁=崇德間K53+800小清水溪橋，西正線橋梁因溪水暴漲遭土石沖毀40公尺，重建時程估計約5個月。另東正線由本公司會同顧問公司及專業技師進行安全評估，在安全無虞下全力搶修，預計於7月29日首班車開行前搶通東線，以東正線單線雙向運行。

▲台鐵南靖=後壁路線八掌溪橋路基流失。（圖／讀者提供）

縱貫線八掌溪橋南靖=後壁K306+950處，受溪水暴漲影響，路基遭沖刷約30公尺，在安全無虞下全力搶修，台鐵表示，預計於8月1日首班車開行前搶通東線，以東正線單線雙向運行。路線搶通前嘉義=新營間將以公路接駁因應。

為加強疏運花東線及南廻線旅客，台鐵加開10班次如下：

(一)對號列車(計4列)

1. 7/26 5306次普悠瑪號 (花蓮往新左營，08:35開、13:34

到) 。

2. 7/26 5312次普悠瑪號 (花蓮往新左營，14:26開) 。

3. 7/26 5321次普悠瑪號 (新左營往花蓮，約17:30開) 。

4. 7/27 5303次普悠瑪號 (新左營往花蓮，約09:47開) 。

(二)區間(快)車(7/26起每天開6列，至路線恢復正常)

1. 4114次 (宜蘭往和平，06:45開、07:49到) 。

2. 4133次 (和平往宜蘭，08:30開、09:21到) 。

3. 4184次 (宜蘭往和平，15:25開、16:36到) 。

4. 4033次 (和平往宜蘭，17:03開、18:06到) 。

5. 4046次 (宜蘭往和平，21:05開、22:03到) 。

6. 4043次 (和平往宜蘭，23:20開、約00:23到) 。