大規模山崩畫面曝！搶災人員才抬頭急上車逃命…下秒土石迎面猛砸

記者王兆麟、戴若涵／花蓮報導

凱米颱風強襲台灣，中南部地區淹水災情頻傳，而宜花地區則是受到土石流、山崩重創，其中花蓮和仁到崇德路段受損嚴重，台鐵8名員工25日前往崇德西線北上K56+800處巡檢，卻遇上山崩險遭活埋，現場畫面曝光！

台鐵和仁到崇德間受到凱米影響，巨量的土石崩落淹沒3處軌道，而小清水溪橋西正線也被沖毀，只剩鋼軌懸空，畫面相當驚人。台鐵8名工務人員依指示前往受損處巡查，卻在崇德西線北上路線K56+800處遇上山崩，所幸人員反應迅速，順利逃過一劫，這才沒有被落石活埋。

▲花蓮崇德車站旁山崩，搶災人員急逃命。（圖／民眾提供，下同）

透過畫面可發現，台鐵工務人員在崇德西線北上K56+800處查看災情，不久後人員一抬頭，驚覺狀況不對勁，2名工務人員趕緊衝上車，連車門都來不及關好，就一路迅速倒車，下秒就遇上山崩，大量土石崩落，土石泥流四散，落石宛如子彈一般，怪手司機則是受傷，連監視器鏡頭都被噴濺的泥水給覆蓋，畫面相當驚人。

東區養護工程分局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請用路人避免進入山區道路，並持續注意道路管制訊息、預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需視災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。