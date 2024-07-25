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快訊／台鐵明起復駛！蘇澳新=花蓮、嘉義=新營中斷　搶通時間出爐

▲▼台鐵,EMU900型,電聯車,區間車,自行車,無障礙,輪椅。（圖／台鐵）

▲台鐵明天恢復行駛，蘇澳新=花蓮、嘉義=新營仍中斷。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米強颱重創鐵路，台鐵崇德到和仁3處遭土石淹沒鋼軌，預估1到3天搶通；小清水溪橋沖毀，重建估5個月，將評估是否能採東線單線行車；西線八掌溪橋南橋台路基掏空，估計要4天修復。台鐵公司今晚宣布，明天(26日)除蘇澳新=花蓮、嘉義=新營中斷外，其他路段恢復行駛。

台鐵公司表示，受凱米颱風豪雨影響，7月26日除北迴線蘇澳新=花蓮間及縱貫線嘉義=新營間尚有路線受損未能通車，其餘路段恢復正常行駛；惟因受颱風外圍環流影響，台鐵公司將視風雨及災損情形，機動調整營運計畫。

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針對路線災損情況，台鐵說明，北迴線和仁=崇德間K48+500、K56+620及K56+800受土石流影響，淹沒東西正線軌道各約250公尺，土石方量約2萬1500立方公尺；預估24小時搶通東正線，另西正線完成土石方清理預估約72小時。

另北迴線和仁=崇德間K53+800小清水溪橋，西正線橋梁因溪水暴漲遭土石沖毀40公尺，台鐵估計重建時程約5個月。另東正線由台鐵公司會同顧問公司及專業技師進行安全評估，預計7月26日完成評估，決定是否能以東正線單線雙向運轉。

縱貫線八掌溪橋南靖=後壁K306+950處，受溪水暴漲影響，路基遭沖刷約30公尺，台鐵表示，俟積水消退將立即搶修，預估修復時間約96小時；路線搶通前嘉義＝新營間將以公路接駁因應。

明起仍有部分觀光列車停駛，停駛班次如下：

(一)7月26日1、2次環島之星
(二)7月26日 枋寮=台東 5898、5899次藍皮解憂號
(三)7月27-28日 南港=台東 6056、6089次鳴日廚房
(四)7月27-28日 玉里=台東 4666、4667次 仲夏寶島號
(五)7月27-28日 樹林=台東 5262、5265次 指定接駁仲夏寶島號之新自強號
(六)7月27-29日 新左營=關山=台東=花蓮=台東=新左營6083、 6084、6085、6086、6088次鳴日號
(七)7月26-28日 台中=台東、玉里=台中 5836、5837次郵輪列車
(八)7月26-28日 板橋=台東 6550、6551次 兩鐵旅遊列車

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