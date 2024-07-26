花蓮規模5.1地震「屬0403餘震」　氣象署：颱風後注意山區安全

▲今花蓮近海規模5.1地震屬0403餘震。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

今天（26日）上午10時24分花蓮縣近海發生芮氏規模5.1地震，深度39.7公里，最大震度4級，氣象署表示，該地震為0403餘震，因未達國家級警報標準，沒有發布國家警報，但因凱米颱風後發生地震，呼籲前往山區留意安全。

氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示，今起地震震央為花蓮秀林鄉右側近海，屬於0403餘震範圍內，深度39.7公里，屬比較深一點的地震，因此各地感受震度小，花蓮鹽寮最大震度4級，因為要規模5以上且震度4級以上才會發布國家級警報，此次未達標準，因為沒有發布國家級警報。

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廖哲緯指出，台灣位於板塊交界處，東部常有地震，這次地震發生在板塊破碎帶、琉球海溝交界處，屬地震好發區，近來也發生幾起較小規模地震，屬於正常應力調整，為應力能量釋放。

廖哲緯說明，今年4月3日花蓮強震以來，共發生1617個餘震，原本主震後3到6個月內就會有頻繁餘震，最近有感餘震數量下降，今起地震位地震好發板塊交接活躍區，仍有餘震產生。

根據氣象署定位調整，花蓮強震後，規模6到7地震從6個增加為8個，廖哲緯說明，過去地震速報用比較少的測站定位，經重新確認調整後，有2個地震從規模5.9調整6.0，因此規模6以上地震調整為8個。

廖哲緯提醒，最近受凱米颱風帶來豪大雨影響，山區民眾要多注意安全，尤其花蓮地震發生後，土石脆弱，加上最近大雨，地質不穩定，前往山區或東部多注意自身安全。

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