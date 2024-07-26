台鐵2路線仍中斷「全線通車未定」　南迴、花東增10班加班車

▲台鐵南迴和花東加開列車疏運。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵崇德到和仁3處遭土石淹沒鋼軌，今起3天內陸續搶通；小清水溪橋沖毀，重建估5個月，今評估是否採東線單線行車；西線八掌溪橋南橋台路基掏空，修復估4天。台鐵今復駛，但蘇澳新=花蓮、嘉義=新營仍中斷，台鐵也規劃南迴線和花東線加開10班加班車疏運。

受凱米颱風豪雨影響，7月26日除北迴線蘇澳新=花蓮間及縱貫線嘉義=新營間尚有路線受損未能通車，其餘路段恢復正常行駛，由於全線搶通時程未定，加上颱風影響停駛2天，台鐵初步規劃在南迴線和花東線加開10班加班車疏運。

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其中今明兩天起規劃加開4列普悠瑪號、6列區間車，包括今天加開5306次普悠瑪號 (花蓮往新左營，08:35開、13:34到)、5312次普悠瑪號 (花蓮往新左營，14:26開)、5321次普悠瑪號 (新左營往花蓮，約17:30開)，另外明天(27日)也將加開5303次普悠瑪號 (新左營往花蓮，09:47開)。

今天起花東線也將加開6列區間車，持續到路線搶通，包括4114次 (宜蘭往和平，06:45開、07:49到)、4133次 (和平往宜蘭，08:30開、09:21到)、4184次 (宜蘭往和平，15:25開、16:36到)、4033次 (和平往宜蘭，17:03開、18:06到)、4046次 (宜蘭往和平，21:05開、22:03到)、4043次 (和平往宜蘭，23:20開、約00:23到)。