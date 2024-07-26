凱米颱風為石門水庫大進帳　北水分署：水位達244m、蓄水率96.1%

▲「凱米」颱風帶來充沛雨量，北水分署指出，今天上午8時30分為止，石門水庫水位再次達到244公尺、蓄水量再次達到1億9千700萬噸以上。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「凱米」颱風為石門水庫集水區帶來充沛雨量，北水分署指出，截至今（26）日上午8時30分為止，石門水庫水位為244.07公尺、蓄水量19,731萬噸、蓄水率達96.1%，是繼2023年11月5日以來最高水位，統計這波降雨為水庫帶來460毫米雨量，為水庫增加9300萬噸、水位上升12.85公尺，蓄水率更是增加45.6%。

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▲「凱米」颱風帶來充沛雨量，石門水庫水位高升至九成六以上。（圖／北水分署提供）

北水分署副分署長曾國柱指出，「凱米」颱風來臨之前，7月23日凌晨零時許，石門水庫水位為231.22公尺，蓄水量為10,373萬噸、蓄水率為50.5%，但截至今天上午8時30分為止，石門水庫水位為244.07公尺，蓄水量增加至19,731萬噸、蓄水率為96.1%，是自去年11月5日以來，石門水庫水位再次達到244公尺，蓄水量再次達到1億9千700萬噸以上。

▲石門水庫水位因颱風帶來充沛雨量，後池堰幾乎已灌飽。（圖／北水分署提供）

曾國柱表示，統計「凱米」颱風期間這波降雨到今天為止，為石門水庫帶來累積雨量460毫米，入流量約1億7千200萬噸，期間防洪操作放水約7,900萬噸，水庫蓄水量約增加9300萬噸，水位則上升12.85公尺，蓄水率增加為45.6%。

儘管颱風已逐漸離開，北水分署會在水庫安全及防洪操作優先下，持續進行調節性放水，並視入流量適時將石門水庫蓄滿。