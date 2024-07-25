石門水庫大進帳！集水區累積雨量410毫米　蓄水率回升至82.5%

▲凱米颱風2天內為石門水庫集水區帶來豐沛雨量，蓄水率回升逾30%，圖為今天下午石門水庫大壩即時景象。（圖／北水分署提供）
記者沈繼昌／桃園報導
凱米颱風今（25）日凌晨從桃園新屋區出海，北水分署表示，颱風這兩天為石門水庫帶來豐沛雨量，集水區累積雨量達410毫米，入流量約1億3千600萬噸，扣除防洪操作放水約7200萬噸，水庫蓄水量實際增加逾6400萬噸，水位上升9.3公尺，蓄水率則由50.5%回升至82.5%，增加幅度逾30%，目前蓄水量達16,935萬噸。
北水分署表示，凱米颱風來臨前即7月23日凌晨零時許，石門水庫水位為231.22公尺，當時蓄水量為10,373萬噸，蓄水率為50.5%；截至今天下午2時止，石門水庫水位為240.55公尺，蓄水量為16,935萬噸，蓄水率則回升至82.5%。
北水分署強調，「凱米」颱風這2天為石門水庫帶來累積雨量410毫米，入流量約1億3千600萬噸，期間防洪操作調節性放水約7200萬噸，水庫蓄水量實際約增加6400萬噸，水位則上升9.3公尺，蓄水率增加31.5%，集水區仍不斷有降雨，後續仍會有持續入流量，北水分署將在水庫安全及防洪操作優先之下，視降雨及入流情形適時將石門水庫蓄滿。
讀者迴響