石門水庫大進帳！集水區累積雨量410毫米　蓄水率回升至82.5%

凱米颱風今（25）日凌晨4時許自桃園新屋區出海，雖然中心正在逐漸遠離台灣，但颱風尾引進的西南風或西南氣流影響，導致中南部、西半部山區承受劇烈風雨。大家最關心的莫過於明（26）日是否繼續停班停課，《ETtoday新聞雲》為你持續關注，並不斷更新，請民眾多加留意。